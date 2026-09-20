Pontida, Romeo e i cori per Salvini: «Vogliamo Lega più collegiale». Zaia e la frase in latino per Vannacci: gli interventi e le frecciate dal palco – La diretta

Dal palco del raduno leghista parlano governatori e ministri prima dell'intervento di chiusura di Matteo Salvini. Sullo sfondo i malumori interni, con le parole del capogruppo al Senato e il richiamo a decisioni «più collegiali» all'interno del partito

Nell’ultimo giorno del raduno della Lega a Pontida la parola d’ordine dal palco sembra essere «unità». Con le tensioni interne che restano sullo sfondo, dal palco parlano i principali critici del segretario Matteo Salvini, a cominciare dal capogruppo al Senato Massimiliano Romeo. Spazio poi ai governatori e ai ministri Giorgetti e Calderoli. L’evento si è aperto con il ricordo di Umberto Bossi. Un video con le frasi più celebri del fondatore del partito, morto lo scorso marzo, è stato proiettato tra gli applausi dei militanti, che alla fine hanno scandito: «Bossi, Bossi».