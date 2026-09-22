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Vannacci sulle frasi di Tajani: «Gonna corta o gonna lunga? Io una donna la preferisco sempre senza…» – Il video

22 Settembre 2026 - 11:36 Alba Romano
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La sparata del leader di Futuro Nazionale durante un'intervista a Start su Sky Tg24: «Visto che la domanda è leggera, rispondo in un modo altrettanto leggero»
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Antonio Tajani consiglia a suo figlio una moglie con la «gonna lunga perché più affidabile», Roberto Vannacci oltrepassa il limite dicendo che la preferirebbe senza. «Tra una con la gonna lunga e una con la gonna corta, io la preferisco sempre senza gonna», la sparata durante un’intervista a Start su Sky TG24.

Le scuse di Tajani

Le critiche sulle dichiarazioni del ministro degli Esteri sull’affidabilità delle donne in relazione al modo di vestire non accennano a placarsi. E hanno suscitato per giorni reazioni, anche politiche, battute, meme e proteste, fino a spingere il segretario di Forza Italia a scusarsi: «Non era mia intenzione offenderle».

La polemica per le dichiarazioni del ministro

Sul palco di Itaca 2.0, il vicepremier aveva paragonato la scelta di una donna e quella di un partito politico per spiegare la sua idea del consenso elettorale. «C’è una ragazza affascinante che ha avuto più fidanzati, ne ha mollato uno, è portata a mettere qualche cornetto. E c’è una ragazza più seria, meno appariscente però più affidabile, lei sarà una brava madre di famiglia fedele».

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Rivolgendosi idealmente al proprio figlio, aveva poi aggiunto: «Scegli la seconda, perché quella più affascinante poi ti tradisce, la seconda invece meno carina, con le gonne più lunghe di quell’altra, però è una persona stabile. Io consiglio sempre quella più affidabile». A riaccendere ora la polemica ci ha pensato il generale, che, commentando la questione, ha dichiarato: «Visto che la domanda è leggera, rispondo in un modo altrettanto leggero: fra gonna lunga e corta io preferisco senza gonna».

Foto copertina: ANSA/GIANLUIGI BASILIETTI | Il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, sul palco del Forum dell’Indipendenza italiana a Orvieto, 20 settembre 2026

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