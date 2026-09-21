Renzi pubblica la foto di Tajani in minigonna dopo le dichiarazioni sulle donne: «È un meme, ministro retrogrado»

Il post del leader di Italia Viva dopo le frasi del vicepremier sulle «gonne lunghe» e il consenso politico: «È devastante pensare che nel momento più difficile della politica internazionale abbiamo un ministro degli Esteri incapace»

«È devastante pensare che nel momento più difficile della politica internazionale abbiamo un ministro degli Esteri incapace, retrogrado, banale. Tajani è ormai un meme più che un ministro». Matteo Renzi va all’attacco di Antonio Tajani dopo le controverse dichiarazioni del ministro degli Esteri sulle donne e le «gonne più lunghe» pronunciate dal palco di Itaca 2.0. Il leader di Italia Viva ha ringraziato le militanti del partito per aver rilanciato il video sui social, accompagnando il suo commento con due immagini ironiche, fatte con l’Ai, del vicepresidente del Consiglio. In una Tajani appare con una minigonna, nell’altra è raffigurato nei panni di un’anziana.

Cosa ha detto Tajani

Al centro della polemica ci sono le dichiarazioni pronunciate da Tajani sul palco di Itaca 2.0, dove il ministro ha utilizzato il paragone tra la scelta di una donna e quella di un partito politico per spiegare la sua idea del consenso elettorale. «I miei figli sono sposati ma se dovessi dare un consiglio a mio figlio su che ragazza scegliere… C’è una ragazza magari affascinante? Bella sì, ma che carattere è? E poi c’è un’altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria, è una che sarà una buona madre di famiglia, che manterrà fede all’amore che conferma con il matrimonio. E allora io a mio figlio dico: scegli la seconda!».

Tajani ha poi trasferito il ragionamento dalla famiglia alla politica, utilizzando il paragone per descrivere la scelta degli elettori tra una forza politica più appariscente e una considerata maggiormente stabile e affidabile. «Meglio una ragazza più seria, che ha le gonne più lunghe di quell’altra. Così anche come per i ragazzi: c’è il bel muscoloso, playboy o quello che a lavoro va in giacca e cravatta. Io suggerisco di scegliere sempre quello affidabile e il centrodestra è affidabile», ha concluso il ministro.