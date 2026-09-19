Festival di Open 2026, dal campo largo all’energia: tutti gli appuntamenti e gli ospiti di sabato 19 settembre

Al via la seconda giornata del Festival, tutti gli appuntamenti e gli ospiti. Ingresso gratuito

Ha inizio la seconda giornata del Festival di Open. Anche oggi, sabato 19 settembre, Piazza Garibaldi a Parma farà da cornice a tantissimi incontri, live e dibattiti. I temi della giornata spaziano dal futuro dell’università alle sfide imposte dal cambiamento climatico, passando per i grandi interrogativi della politica, italiana e internazionale. La mattina si apre guardando al futuro dell’istruzione, con i rettori dell’Università Telematica Pegaso e dell’Università di Parma chiamati a immaginare l’università di domani. Il confronto si sposta poi sulla giustizia – presente il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Tango – e sulla politica italiana, con un’intervista al leader di Italia Viva Matteo Renzi che risponderà alla domanda: Il campo è davvero largo? Nel pomeriggio lo sguardo si allarga alle grandi sfide del nostro tempo. Dal futuro dell’energia – protagonista il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin – al destino dell’Occidente al bivio – di cui si discuterà con la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno – passando per Gaza, raccontata da Francesca Albanese. Infine la musica, con le performance live di California e Francamente. Tutti gli eventi sono ad accesso libero e gratuito. Il programma completo lo trovi qui.

Il programma del Festival di Open di sabato 19 settembre

10:00 COSTRUIRE L’UNIVERSITÀ DI DOMANI

Con il rettore dell’Università Telematica Pegaso Pierpaolo Limone, il rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli e un rappresentante di Parma Capitale Europea dei Giovani 2027. Conduce Ygnazia Cigna

10:45 GIUSTIZIA, ULTIMA CHIAMATA

Intervista al presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Tango. Conduce la vicedirettrice di Open Sara Menafra

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11:30 ADHD: UNO, NESSUNO, CENTOMILA

Con Luca Donato e Debora Galli. Conduce il vicedirettore di Open David Puente

12:15 IL CAMPO È DAVVERO LARGO?

Intervista a Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Conduce il direttore responsabile di Open Franco Bechis

14:30 È CADUTA LA DITTATURA DEL POLITICAMENTE CORRETTO?

Con Guia Soncini e Giuseppe Cruciani. Conduce il fondatore e editore di Open Enrico Mentana

15:15 CONTARE SU SE STESSE

Con Serena Di Vita, Stefano De Vita, Giusy Di Girolamo, interviene Paola Ansuini di Banca d’Italia. Conduce Greta Ardito

16:15 IL FUTURO DELL’ENERGIA IN ITALIA

Intervista al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Conduce Gianluca Brambilla

17:00 LE CITTÀ ALLA PROVA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Con l’assessore all’Ambiente Gianluca Borghi, Massimo Ferrari ed Elisa Nicoli. Conduce Gianluca Brambilla

17:45 OCCIDENTE AL BIVIO

Intervista alla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno. Conduce la vicedirettrice di Open Serena Danna

18:30 SUONI DAL FUTURO

Intervista a Manuel Agnelli. Conduce Gabriele Fazio

19:15 C’È POCO DA RIDERE

Con Edoardo Ferrario e Valerio Lundini. Conduce Gabriele Fazio

20:00 GAZA E NOI

Intervista a Francesca Albanese. Conduce il fondatore e editore di Open Enrico Mentana

20:45 UN FILORUSSO A PARMA

Intervista a Paolo Nori. Conduce la vicedirettrice di Open Sara Menafra

21:30 LIBERE DI FARE RUMORE

Con Margherita Vicario e Francesca Michielin. Conduce Gabriele Fazio

22:15 L’ANNO CHE VERRÀ

Intervista a California. Conduce Gabriele Fazio

A seguire performance live

23:00 I MILLE VOLTI DELL’ELETTRONICA D’AUTORE

Intervista a Francamente. Conduce Gabriele Fazio

A seguire performance live



