Renzi-Meloni, botta e risposta sul bollo auto: «Una leader che aggredisce gli avversari e poi li copia», e lei risponde «C’è differenza tra annunciare e realizzare»

Il leader di Italia Viva polemizza su un post su Facebook della Premier del 2016

Siamo abituati a vederli discutere nelle aule del Parlamento, stavolta il teatro del botta e risposta tra la Premier Giorgia Meloni e il leader di Italia Viva Matteo Renzi sono stati i social. Dopo l’abolizione del bollo auto da parte del governo, l’ex segretario dem ha attaccato su Facebook Meloni riprendendo un vecchio post della leader di Fratelli d’Italia del 2016: «Siamo in piena campagna elettorale, è appena stato arrestato un sindaco del Pd e Renzi prontamente si collega a Facebook per annunciare che vuole abolire il bollo auto e tagliare l’Irpef. Il mago della distrazione di massa. Secondo voi è o non è un venditore di pentole?».

Il dissing di Renzi

«Questa è Giorgia Meloni. Una leader che aggredisce gli avversari e poi li copia: sulle trivelle, sull’Italicum. Su tutto. Io sono diverso e dico a Meloni: togli il bollo davvero, non per finta!». E prosegue: «Io non volevo nascondere la notizia dell’arresto del sindaco, ma se proprio lo volete sapere: quel sindaco arrestato allora si chiamava Simone Uggetti, era il sindaco di Lodi e fu massacrato da gente come la Meloni. Giorgia dovrebbe scusarsi oggi: con noi per la polemica, con Simone per il giustizialismo, con gli italiani per come governa. Secondo voi lo farà?».

La risposta della Premier

Non si è fatta attendere la risposta della Premier: «Bravo Matteo. Oggi hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare». A cui ha ribattuto Renzi: «Mi fa piacere che mi segui sui social – scrive rivolto alla presidente del Consiglio – Io ho realizzato 80 euro, industria 4.0, Irap costo del lavoro, Imu prima casa. Tu hai annunciato molto, hai realizzato poco».