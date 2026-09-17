Renzi-Meloni, botta e risposta sul bollo auto: «Una leader che aggredisce gli avversari e poi li copia», e lei risponde «C’è differenza tra annunciare e realizzare»
Siamo abituati a vederli discutere nelle aule del Parlamento, stavolta il teatro del botta e risposta tra la Premier Giorgia Meloni e il leader di Italia Viva Matteo Renzi sono stati i social. Dopo l’abolizione del bollo auto da parte del governo, l’ex segretario dem ha attaccato su Facebook Meloni riprendendo un vecchio post della leader di Fratelli d’Italia del 2016: «Siamo in piena campagna elettorale, è appena stato arrestato un sindaco del Pd e Renzi prontamente si collega a Facebook per annunciare che vuole abolire il bollo auto e tagliare l’Irpef. Il mago della distrazione di massa. Secondo voi è o non è un venditore di pentole?».
Il dissing di Renzi
«Questa è Giorgia Meloni. Una leader che aggredisce gli avversari e poi li copia: sulle trivelle, sull’Italicum. Su tutto. Io sono diverso e dico a Meloni: togli il bollo davvero, non per finta!». E prosegue: «Io non volevo nascondere la notizia dell’arresto del sindaco, ma se proprio lo volete sapere: quel sindaco arrestato allora si chiamava Simone Uggetti, era il sindaco di Lodi e fu massacrato da gente come la Meloni. Giorgia dovrebbe scusarsi oggi: con noi per la polemica, con Simone per il giustizialismo, con gli italiani per come governa. Secondo voi lo farà?».
Eliminare il bollo per alcune categorie di auto e per i motorini è una buona idea. Abbassare le tasse è SEMPRE una buona idea. Dieci anni fa eliminammo IMU prima casa, Irap costo del lavoro, abbassammo il canone facendolo pagare meno ma tutti, demmo gli 80€. Ogni anno lanciavo… pic.twitter.com/kKchfX386y— Matteo Renzi (@matteorenzi) September 17, 2026
Ti potrebbe interessare
La risposta della Premier
Non si è fatta attendere la risposta della Premier: «Bravo Matteo. Oggi hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare». A cui ha ribattuto Renzi: «Mi fa piacere che mi segui sui social – scrive rivolto alla presidente del Consiglio – Io ho realizzato 80 euro, industria 4.0, Irap costo del lavoro, Imu prima casa. Tu hai annunciato molto, hai realizzato poco».
Giorgia Meloni sta soffrendo i miei post di questi giorni. Oggi mi ha attaccato nei commenti. Le ho risposto così! Ma come sarebbe bello se Giorgia avesse il coraggio di confrontarsi in un dibattito vero anziché lasciare un messaggino e poi scappare. Lo farà mai? pic.twitter.com/Mw8v2NybNG— Matteo Renzi (@matteorenzi) September 17, 2026