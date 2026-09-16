Vannacci contro l’inchiesta del Giornale: «Sto andando in bagno, ma chi mi assicura che non ci sia un agente russo con una mazzetta?» – Il video

Il generale risponde con un filmato alle ricostruzioni della testata. Nel mirino i giornalisti Tommaso Cerno e Lirio Abbate: «D'altra parte il giornalismo d'inchiesta non deve dimostrare mica nulla»

Roberto Vannacci attacca l’inchiesta pubblicata dal Giornale. E lo fa con un video dai toni provocatori, nel quale mette in discussione il metodo del giornalismo investigativo. «Attenzione, cosa molto insolita. Sto andando al bagno», esordisce il generale nel filmato. «Ma chi me lo dice che dietro quella porta non ci sia un agente dell’SWR russo pronto a darmi una mazzetta da 300.000 euro?», provoca. Il riferimento è all’inchiesta sul «generale fetecchia» contestata da Vannacci, che nel video prosegue mettendo in dubbio il valore delle ricostruzioni giornalistiche basate su collegamenti e circostanze.

«D’altra parte il giornalismo d’inchiesta non deve dimostrare mica nulla. Non è mica un tribunale», afferma. E aggiunge: «Deve solo incrociare date, presentare fatti, insinuare dubbi». Il video è accompagnato da una didascalia altrettanto polemica: «Dopo effetto Mario Monti, comincia effetto Lirio Abbate. Siamo pronti a varcare la soglia del 10%…grazie Tommaso Cerno e Lirio Abbate, vi state allineando a Pucciarelli», conclude il generale. Il messaggio è chiaro: secondo Vannacci, gli attacchi nei suoi confronti finirebbero per tradursi in una crescita del consenso.

Foto copertina: INSTAGRAM/ROBERTO VANNACCI | Screenshot video Vannacci