Ultime notizie Alessandro Di BattistaEmma BoninoFemminicidiGiorgia MeloniSigfrido Ranucci
POLITICAFuturo nazionaleMoscaRoberto VannacciRussiaVideoVladimir Putin

Vannacci contro l’inchiesta del Giornale: «Sto andando in bagno, ma chi mi assicura che non ci sia un agente russo con una mazzetta?» – Il video

16 Settembre 2026 - 12:53 Alba Romano
roberto-vannacci-inchiesta-giornale
roberto-vannacci-inchiesta-giornale
Il generale risponde con un filmato alle ricostruzioni della testata. Nel mirino i giornalisti Tommaso Cerno e Lirio Abbate: «D'altra parte il giornalismo d'inchiesta non deve dimostrare mica nulla»
Google Preferred Site

Roberto Vannacci attacca l’inchiesta pubblicata dal Giornale. E lo fa con un video dai toni provocatori, nel quale mette in discussione il metodo del giornalismo investigativo. «Attenzione, cosa molto insolita. Sto andando al bagno», esordisce il generale nel filmato. «Ma chi me lo dice che dietro quella porta non ci sia un agente dell’SWR russo pronto a darmi una mazzetta da 300.000 euro?», provoca. Il riferimento è all’inchiesta sul «generale fetecchia» contestata da Vannacci, che nel video prosegue mettendo in dubbio il valore delle ricostruzioni giornalistiche basate su collegamenti e circostanze.

«D’altra parte il giornalismo d’inchiesta non deve dimostrare mica nulla. Non è mica un tribunale», afferma. E aggiunge: «Deve solo incrociare date, presentare fatti, insinuare dubbi». Il video è accompagnato da una didascalia altrettanto polemica: «Dopo effetto Mario Monti, comincia effetto Lirio Abbate. Siamo pronti a varcare la soglia del 10%…grazie Tommaso Cerno e Lirio Abbate, vi state allineando a Pucciarelli», conclude il generale. Il messaggio è chiaro: secondo Vannacci, gli attacchi nei suoi confronti finirebbero per tradursi in una crescita del consenso.

Foto copertina: INSTAGRAM/ROBERTO VANNACCI | Screenshot video Vannacci

Articoli di POLITICA più letti
1.

Roberto Vannacci: tutti i soldi del Super Fetecchia

2.

Legge elettorale, il sì del Senato. Renzi: «Testo nato perché avete paura di perdere», De Priamo (FdI): «Importante essere confermati dal voto popolare»

3.

Fabrizio Corona lancia il suo movimento politico, ma non può essere eletto. Ecco perché

4.

Sondaggio Swg-La7: crescono PD e FdI, arretra la Lega. In calo gli indecisi

5.

Il Cremlino gela Salvini sul ritorno del gas russo in Italia: «Solo se ne avremo ancora e se ci converrà»

leggi anche
roberto vannacci moglie camelia mihailescu amici russia
POLITICA

Roberto Vannacci, la moglie, gli amici e la Russia: il senso del Generale Fetecchia per Mosca

Di Alessandro D’Amato
roberto vannacci soldi futuro nazionale super fetecchia
POLITICA

Roberto Vannacci: tutti i soldi del Super Fetecchia

Di Alessandro D’Amato
vannacci
POLITICA

Vannacci in Calabria dopo gli addii al partito (e prima del voto). L’ex di Fn D’Aleo a Open: «Troppi estremisti, con me via altri 70»

Di Roberta Brodini
Giorgia Meloni
POLITICA

«Non vado con chi non aiuta l’Ucraina», Meloni e l’avviso a Salvini prima del voto. La risposta a Vannacci sui video con l’AI: cosa l’ha ferita di più

Di Giulia Norvegno
legge elettorale
POLITICA

Legge elettorale, il nuovo caso è la legge anti-cespugli. Salta lo sbarramento ma ci vorranno fino a 525mila firme per candidarsi. Chi rischia di non farcela

Di Luca Graziani