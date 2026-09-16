Meloni saluta il generale: «Noi con Vannacci? Per me è più importante vincere per governare, che vincere per non governare» – Il video

La premier: «Futuro Nazionale è composto da tutti parlamentari eletti nel centrodestra per votare provvedimenti del centrodestra, ma oggi votano con l'opposizione»

Durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei Ministri, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta su legge elettorale, stabilità dell’esecutivo ed equilibrio delle alleanze, rispondendo ai giornalisti sull’eventualità di porre la fiducia alla Camera sul provvedimento elettorale: «Ho sentito dire che il governo non aveva la fiducia delle Camere. È un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno».

«Voto anticipato? Vorrei arrivare alla scadenza della legislatura»

La premier ha poi allontanato con decisione le voci su possibili voti anticipati: «Ho letto ricostruzioni che non so da dove muovano su questa continua tentazione di Meloni di andare a votare. Io sono sempre stata molto chiara: io vorrei arrivare alla scadenza della legislatura, ho fatto un certo vanto della stabilità del governo». Respingendo le accuse di opportunismo politico sui provvedimenti adottati, ha aggiunto: «Ci si accusa di non riuscire a dare risposte efficaci e poi quando si fanno ci si accusa di fare manovre elettorali. Non bisogna interpretare i provvedimenti del governo come provvedimenti che guardano a interessi di carattere elettorale, questo lo hanno fatto altri».

«Vannacci? Votano con l’opposizione. Succede una volta, può succedere una seconda»

Infine, sollecitata su un’eventuale alleanza con Roberto Vannacci, Meloni ha chiarito la propria linea politica: «Ho sentito Vannacci dire che le alleanze si fanno sul rispetto degli impegni presi con i cittadini. Segnalo che parliamo di un partito composto da parlamentari eletti nel centrodestra che oggi sono in un partito che vota con l’opposizione. Quando questo accade una volta può accadere anche una seconda. Per me è sempre molto più importante vincere per governare che vincere per non governare. Questo è il tema che a me interessa».