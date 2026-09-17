Mario Roggero resta in carcere: respinta la seconda istanza di differimento della pena

Il provvedimento, in linea con la richiesta del pg, è stato depositato stamattina

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza di differimento pena, legata alla richiesta di grazia, presentata da Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio. Il provvedimento, il secondo dopo quello di Torino, è stato depositato questa mattina ed è in linea con la richiesta della procura generale.

L’udienza del tribunale

«Avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo», ha detto al Tribunale di Sorveglianza Roggero durante l’udienza per discutere l’istanza di differimento pena. Il pg Emma Gambardella ha proposto l’inammissibilità dell’istanza, già respinta nei giorni scorsi dal Tribunale di Sorveglianza di Torino, e i giudici si sono riservati.

Dallo scorso 17 luglio, giorno in cui si è costituito, Roggero ha spiegato di aver avuto tempo per pensare e rimeditare in modo critico il suo gesto, come ha riferito al termine della discussione l’avvocato Stefano Marcolini. Non ha affermato di essersi pentito, né si è scusato, ma ha citato la metafora secondo cui «siamo tutti una goccia nel grande oceano» e «tutte le vite meritano rispetto».