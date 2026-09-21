Chi è Tommaso Calederone, il deputato che lascia Forza Italia per unirsi a Vannacci

Un passato con la destra di Storace, avvocato siciliano, questa estate è stato vittima di un caso di stalking per cui diceva, il partito l'aveva lasciato solo

E’ il deputato siciliano di Forza Italia Tommaso Caledrone il nono parlamentare che arriverà nelle file di Futuro Nazionale. Oggi, 21 settembre, ha mandato la lettera formale al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e domani parteciperà alla conferenza stampa di presentazione con Roberto Vannacci, il capogruppo Edoardo Ziello e il coordinatore Massimiliano Simoni. La decisione sarebbe stata presa in questi giorni, durante la convention di Orvieto.

La storia di Calderone

Calderone è avvocato ed è originario di Barcellona Pozzo di Gotto, e proprio nella provincia di Messina ha costruito la sua carriera politca. Nel 2017 viene eletto all’Assemblea regionale siciliana, nelle liste di Forza Italia con 13.517 preferenze. Nel 2019 è diventato capogruppo azzurro nel parlamento siciliano.

Quindi, nel 2022, ha conquistato il collegio uninominale di Barcellona Pozzo di Gotto, diventando deputato alla Camera. Nello stesso anno era stato rieletto anche all’Ars nella circoscrizione di Messina, ma ha rinunciato al seggio regionale per mantenere quello a Montecitorio.

Il percorso politico

La storia politica di Calderone, però, inizia prima e in formazioni di destra. Nel 2008 Calderone si era candidato alla Camera con La Destra di Francesco Storace, senza essere eletto. Quindi, nel 2014 – nel periodo in cui, tra l’altro, Giampiero Micciché è tornato coordinatore regionale degli azzurri – l’adesione a Forza Italia.

Futuro nazionale ottiene così nove deputati, di cui tre provenienti direttamente da Forza Italia, oltre a Calderone infatti sono ex azzurri anche Attilio Pierro e Davide Bergamini.

Calderone non ha scritto nella lettera i motivi della scelta, ma sui suoi profili social da mesi parlava di novità per l’autunno e si lamentava del fatto che in una vicenda di accuse nei suoi confronti da parte di un presunto stalker (poi sottoposto a braccialetto elettronico) il partito l’avesse lasciato da solo.

Il tentativo di formare un gruppo parlamentare

Se la formazione, che ora conta nove aderenti, dovesse arrivare alla decina potrebbe provare a formare un gruppo parlamentare autonomo, chiedendo una deroga al regolamento. Per farlo dovrebbe dimostrare che è espressione di Free, il partito a cui Futuro nazionale si è associato nel misto (che non ha eletto deputati ma ha corso alle elezioni 2022), perché è necessario che il simbolo abbia partecipato alle elezioni nazionali. Ma non è detto che non funzioni.