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Arrestato Riccardo Bossi, in carcere il figlio del fondatore della Lega: le accuse di truffa e i soldi col Reddito di cittadinanza

24 Settembre 2026 - 15:53 Giovanni Ruggiero
Riccardo Bossi
Riccardo Bossi
Il figlio di Umberto Bossi è stato portato in carcere, per l'accumulo delle pene dopo una serie di condanne. Dal conto della condanna è rimasta esclusa quella per maltrattamenti alla madre
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È stato arrestato Riccardo Bossi, il figlio primogenito del fondatore della Lega Umberto. Il fermo è avvenuto ieri 23 settembre a Busto Arsizio, in provincia di Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Il provvedimento, firmato dal procuratore di Busto Arsizio Carlo Nocerino, è stato eseguito dai carabinieri che hanno raggiunto Bossi nella sua casa e lo hanno portato nel carcere di Busto Arsizio.

Perché hanno arrestato Riccardo Bossi

Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Esclusa dal conto la condanna a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.

In aggiornamento

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