Crozza-Tajani e la frase sulle gonne corte: «Come gli elettricisti: meglio uno senza denti che…» – Il video

La gag sul ministro degli Esteri dopo le frasi sulla lunghezza delle gonne che ha scatenato durissime polemiche

Puntuale Maurizio Crozza veste i panni di Antonio Tajani per il ritorno di Fratelli di Crozza dal 2 ottobre sul Nove. Reduce dalle polemiche per la sua frase sulla lunghezza delle gonne che ha scatenato durissime polemiche, il Crozza-Tajani prova a scusarsi. E prova a spiegare perché gli è scappata quell’uscita così infelice: « Eh no, è che mio figlio l’altra sera no, ma non è arrivato a casa. Mi ha detto, papà, c’è una ragazza coi baffetti che c’ha la gonna lunga, un po’ di peluria, che che mi fa gli occhi dolci ma non peggiora e io so scappato, m’ha detto e io gli ho detto “no, non devi scappare”. No perché gli ho detto è meglio una che si veste come Jessica Fletcher, la signora in giallo come la Thatcher, ma che la taglia è meglio così che una che si veste con la maglietta fina tanto stretta…».

Il Crozza-Tajani poi si lancia con un paragone sugli elettricisti: «Ma ma sono ragionamenti che che girano un po’… Dove girano? Nella mia testa girano, come quello sugli elettricisti, perché io penso che l’ho detto a mia moglie, guarda che è meglio un elettricista senza denti che magari c’ha una mano sola che però ti fa un impianto affidabile. Ma perché se è un elettricista bello, palestrato, muscoloso, con tutte le dita, tutte le cose, ma magari con tutte le dita, poi fa l’amore con tua moglie».