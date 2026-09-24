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Il Tajanometro all’ingresso della Leopolda, l’annuncio di Renzi: «Potrete misuravi le gonne per conoscere il vostro livello di serietà»

24 Settembre 2026 - 15:31 Marco Fedeli
Antonio Tajani meme minigonna e Matteo Renzi
Antonio Tajani meme minigonna e Matteo Renzi
L'iniziativa ironica lanciata dal leader di Italia Viva dopo la polemica sulle parole di Antonio Tajani
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«Attenzione: per tutte le donne è previsto il Tajanometro. Ci sarà un metro all’ingresso dove potrete misurare la lunghezza della vostra gonna per capire il livello della vostra serietà. È un test gratuito. Un servizio di pubblica utilità». Lo ha scritto sulla propria newsletter il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in cui annuncia la presenza del “Tajanometro” alla Leopolda. Una battuta sullo scivolone di qualche giorno fa del ministro degli Esteri Antonio Tajani che sul palco di Itaca ha provato a fare una similitudine non ben riuscita sull’affidabilità del centrodestra, paragonata a una ragazza senza minigonna: «Così, come nei sondaggi. Meglio una ragazza più seria, che ha le gonne più lunghe di quell’altra».

Dalle parole di Tajani è montata una polemica che ha visto prima proprio Renzi realizzare un fotomontaggio ironico di Tajani in minigonna e poi le senatrici protestare in parlamento indossando una minigonna. In questi giorni ha parlato anche il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci che alla domanda su cosa pensasse delle parole del ministro degli Esteri ha affermato: «Io una donna la preferisco sempre senza gonna».

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