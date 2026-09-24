La picchia per un commento sui social, la scenata del compagno ai carabinieri che le chiedono i documenti: «Non tieni rispetto»

La ragazza è finita in ospedale con un trauma crainico, dopo il pestaggio del compagno. Lui invece è stato arrestato per tentata rapina e lesioni

Prima si è scagliato contro la fidanzata, aggredendola per un commento letto sul suo profilo social scritto da un uomo. Poi si è arrabbiato con i carabinieri, pretendendo che questi non chiedessero i documenti alla donna. «Non tieni rispetto – ha ripetuto più volte l’uomo ai carabinieri – non devi chiedere il documento alla mia ragazza». È avvenuto a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. L’uomo, un 35enne, è stato arrestato per tentata rapina e lesioni. Secondo gli inquirenti la violenza sarebbe scatta per gelosia mentre i due erano in un’auto: sarebbe stato un commento sul profilo della donna a scatenare l’ira del 35enne. L’uomo avrebbe cercato di prenderle il cellulare per leggere chat e messaggi, senza riuscirvi. A quel punto l’uomo avrebbe colpito la donna con una raffica di pugni e schiaffi.

A notare quello che stava accadendo nell’auto sono stati due passanti che hanno cercato di trattenere il 35enne. Proprio in quel momento sono passati i carabinieri che sono intervenuti e hanno chiesto i documenti al 35enne e alla fidanzata. In quel momento l’uomo ha aggredito i carabinieri ed è stato arrestato. La fidanzata, invece, è stata portata in ospedale, dove le è stato diagnosticato un trauma cranico con una prognosi di una settimana.