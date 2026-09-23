No, l’estate non sta finendo: previsti ancora 30 gradi. Ecco quanto durerà il caldo e dove

Secondo il meteorologo Bernardo Gozzini, sentito da Repubblica, la colonnina di mercurio continuerà ad esser alta fino al 2-3 ottobre

Dovrebbe essere l’inizio dell’autunno, con le foglie degli alberi che cambiano colore, la caccia ai funghi, la raccolta delle castagne e tutto il resto. Invece, se non avessimo il calendario davanti, penseremmo che siamo a Ferragosto e le temperature rimarranno ancora nell’orbita dei 30 gradi per il prossimo fine settimana. Quando sarà previsto l’ultimo (e forse non è nemmeno detto) anticiclone di questa interminabile estate dopo una pausa ventilata nelle giornate di giovedì e venerdì.

30 gradi fino al week-end

«Anche nell’ultimo fine settimana di settembre le temperature raggiungeranno in alcune zone i 30 gradi» afferma a Repubblica Bernardo Gozzini, ex direttore del consorzio Cnr-Lamma di Firenze. «Temperature così potevano essere regolari un mese fa – prosegue – invece i 30 gradi di massima potranno mantenersi fino al 2-3 ottobre». «Tecnicamente non possiamo parlare di ondata di calore, serve un caldo anomalo e una persistenza di almeno sei giorni, ma certo questa estate non vuole saperne di finire» spiega Gozzini. «Le previsioni stagionali però non suggeriscono nessuna virata verso il freddo – conclude – E le medie del periodo dovrebbero in realtà oscillare tra i 25 e i 27 gradi, per scendere sotto ai 25 all’inizio di ottobre».

Le piogge scarse e El Niño

Per la scarsità delle piogge non si può nemmeno dare la colpa a El Niño, almeno per ora. La corrente calda del Pacifico equatoriale sarà, secondo tutte le previsioni, estremamente intensa. «Di solito le regioni più coinvolte sono le Americhe, l’Australia e l’Asia. Il Mediterraneo e l’Europa ne sono toccati indirettamente» commenta il meteorologo. «Quest’anno però la sua intensità dovrebbe essere senza precedenti ed è possibile che il riscaldamento dell’Atlantico coinvolga anche noi. Lo capiremo, perché questi estremi sono nuovi anche per noi climatologi».