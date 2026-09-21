Primo assaggio di autunno in arrivo: crollano le temperature fino a 7 gradi. Dove e quando cambia tutto

Secondo le previsioni di Giuliacci, dopo un lunedì con picchi oltre i 30 gradi, da martedì 22 settembre sono in arrivo correnti atlantiche. Le zone interessate dal calo termico, le piogge e la tendenza fino a fine mese

Ultimi scampoli d’estate e poi spazio all’autunno. Dopo un lunedì 21 settembre segnato da temperature ancora estive e picchi superiori ai 30 gradi su gran parte della Penisola, da martedì 22 settembre l’Italia assisterà a un brusco cambio di circolazione che farà crollare i termometri fino a 7 gradi in diverse regioni. Secondo le previsioni del meteorologo Mario Giuliacci, l’ingresso di due nuclei d’aria fresca nord-atlantica sposterà definitivamente il Paese verso valori di stagione, proprio in corrispondenza dell’equinozio d’autunno del 23 settembre. Il fenomeno porterà un generale calo termico, un abbassamento delle massime nelle grandi città e una crescente instabilità concentrata soprattutto al Sud e lungo il versante adriatico.

Dove crollano le temperature

La flessione sarà avvertibile principalmente lungo le regioni del Nord-Est e sul versante adriatico, dove l’afflusso di aria fresca europea e balcanica farà registrare scarti compresi tra i 5 e i 7 gradi rispetto ai valori dei giorni precedenti. Nelle grandi città si passerà dal caldo anomalo a un clima decisamente più consono alla fine di settembre: a Milano la massima scenderà dai 28 gradi di lunedì ai 25 di martedì, mentre a Roma e Firenze ci si lascerà alle spalle i picchi di 30 gradi. Nel resto della Penisola la diminuzione sarà più graduale, ma segnerà comunque il rientro di giacche e felpe nelle ore più fresche della giornata.

In arrivo piogge e temporali

Il calo termico di martedì non si tradurrà immediatamente in un’ondata di maltempo generalizzata. Il sole continuerà a prevalere su molte regioni centro-settentrionali, mentre l’instabilità rimarrà confinata all’estremo Meridione, con acquazzoni e temporali previsti tra Calabria e Sicilia e qualche fenomeno sull’Appennino abruzzese. Il quadro meteo diventerà tuttavia più dinamico nella seconda parte della settimana: tra il 22 e il 26 settembre l’Italia sarà attraversata da due distinti impulsi nord-atlantici, con una nuova perturbazione pronta a investire il Nord-Est e le regioni centrali a partire da giovedì, per poi estendersi verso il Centro-Sud.

L’Italia spaccata in due a fine mese

In vista della chiusura di settembre, la Penisola vivrà una spaccatura meteorologica. Tra il 27 e il 30 settembre, come sottolinea Giuliacci, la presenza di un anticiclone riporterà bel tempo e stabilità sulle regioni del Centro-Nord. Al contrario, il Sud sarà condizionato dalla formazione di una struttura ciclonica che manterrà elevato il rischio di temporali e rovesci diffusi, con particolare intensità su Sicilia e Calabria.