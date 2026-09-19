«Ho vinto 100mila euro», ma gliene offrono solo 25. Scoppia il caos in tabaccheria: lui chiama i carabinieri

La discussione esplosa nella tabaccheria in provincia di Taranto. La titolare ha provato in tutti i modi a convincere l'uomo di 75 anni, ma lui non ha voluto sentir ragioni e ha chiamato i militari

Niente è riuscito a convincere un 75enne di Manduria che il suo Gratta e vinci da due euro al massimo gli ha fruttato 25 euro. Neanche la verifica elettronica ha potuto smuoverlo dall’idea di aver diritto a 100mila euro, al punto da non escludere di portare avanti la sua battaglia anche con l’aiuto di un avvocato.

Che cosa è successo con il biglietto «Fai Scopa New»

L’uomo aveva comprato un tagliando «Fai Scopa New» da 2 euro e si è presentato nella ricevitoria annunciando di aver centrato il premio massimo. Quando però il biglietto è stato inserito nell’apparecchio di controllo, sul display è comparsa una vincita di soli 25 euro. Il cliente ha chiesto più volte di ripetere la verifica, ma il risultato non è cambiato, e da lì è nata un’accesa discussione con la responsabile della tabaccheria.

Perché sono intervenuti i carabinieri

Convinto di essere stato truffato, il 75enne ha chiamato i carabinieri. I militari sono arrivati in tabaccheria, hanno ascoltato le parti e identificato i protagonisti della vicenda. Sempre secondo Il Messaggero, l’uomo non ha cambiato idea nemmeno dopo l’intervento delle forze dell’ordine, convinto com’è della sua vincita. Ora non gli resta che trovare qualcuno che lo assista, oppure un avvocato abbastanza amico da riportarlo a più miti consigli.