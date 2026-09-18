Accoltella la prof in classe a 13 anni, panico in una scuola media a Roma: l’aggressione con lo spray al peperoncino poco dopo la campanella

La prima chiamata al 112 è partita poco dopo il cambio dell'ora nella scuola media alla periferia Est di Roma. Come sta la docente ferita dal ragazzo e cosa è successo

Paura questa mattina alla scuola media Giovanni Verga, in zona Centocelle a Roma, dove un alunno italiano di 13 anni ha aggredito una professoressa in classe. Secondo la ricostruzione riportata da Il Messaggero, il ragazzo, che frequenta la terza media, avrebbe prima spruzzato dello spray al peperoncino sul volto dell’insegnante e poi l’avrebbe colpita con un coltello. L’aggressione è avvenuta nella scuola di largo Cocconi alla periferia est della Capitale.

La prima chiamata al 112 scattata alle 9.30, pochi minuti dopo il suono della campanella. La donna, sotto choc, è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Vannini, ma le ferite, riferisce Repubblica, non sono gravi e la professoressa non è in pericolo di vita.

Le indagini dei carabinieri sull’aggressione

Sul posto, in via Giovanni Gussone, sono intervenuti i militari della Stazione di Roma Centocelle insieme al comando provinciale, chiamati a ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio e a chiarire le responsabilità del tredicenne. Restano da accertare le ragioni che avrebbero spinto il ragazzo a compiere il gesto e le modalità con cui sarebbe riuscito a introdurre coltello e spray urticante dentro l’edificio scolastico.