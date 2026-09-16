La nuova truffa del gattino smarrito: cos’è e come evitarla. Il racconto di una vittima romana

La denuncia è arrivata da Grottaferrata, in provincia di Roma. I ladri agiscono in coppia nel parcheggio dei supermercati

Ora anche gli animali sono diventati le esche per la truffa perfetta. In particolare, un gattino smarrito è stato l’escamotage di alcuni ladri per avvicinare una donna nel parcheggio di un supermercato e rubarle la borsa. La denuncia è arrivata da Grottaferrata, in provincia di Roma, dalla figlia della vittima, che ha lanciato l’allarme sul gruppo del quartiere e poi raccontato la storia al Messaggero.

Come funziona la truffa

Pensavamo di essere pronti a tutto ormai. Dai finti messaggi telefonici di “amici” che chiedono un bonifico allo specchio dell’auto rotto, avevamo individuato ogni forma di truffa, che fosse fisica o digitale. Ma ancora una volta i ladri hanno trovato un altro modo per fare le loro vittime. Nella nuova adescata ci sono due elementi fondamentali: un gatto smarrito in un parcheggio di un centro commerciale e la richiesta di aiuto, contando sulla sensibilità della vittima. La persona individuata viene fermata mentre sta per salire sulla sua macchina e viene invitata a cercare sotto le altre auto l’animale disperso. Basta un attimo e arriva il complice per attuare il piano. Mentre la vittima è distratta, il secondo ladro apre velocemente la portiera della sua macchina e cerca di prendere tutto ciò che trova. La truffa è stata messa in atto in questi giorni vicino a Roma.

L’episodio romano raccontato dalla figlia della vittima

Quello di martedì 15 settembre era un pomeriggio normale per una signora che era andata a fare la spesa in un supermercato nel quartiere residenziale Pratone. Con le buste in mano, si stava dirigendo verso la sua macchina, quando è stata fermata da un uomo e una donna che le hanno chiesto il suo aiuto per ritrovare il loro gattino disperso. Così inizia la ricerca, ma la vittima capisce che qualcosa non torna. «Mia madre ha cercato di aiutarla guardando sotto la macchina e tra i cespugli vicini. Ma si è resa conto che la donna stava solo cercando di allontanarla dal veicolo» scrive la figlia sul gruppo.

Smette di aiutarla per tornare alla sua auto. E lì scopre di essere vittima di un inganno. L’uomo, che inizialmente era con la donna truffatrice, stava rovistando nella borsa della signora romana, lasciata appoggiata alla macchina. «Mia madre ha urlato ed è riuscita a farlo scappare prima che potesse rubarle qualcosa» aggiunge la figlia. I due truffatori non sono stati ancora identificati. Sono stati visti fuggire a bordo di una macchina bianca, ma né la vittima né altri testimoni sono riusciti a segnare la targa.