Furto nel locale di Con Mollica o Senza a Palermo: la denuncia social di Donato De Caprio – Il video

«Stanotte alle 4 circa è suonato l’allarme del negozio», ha scritto De Caprio. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato «la vetrina tutta rotta e la cassa rubata». Secondo quanto raccontato nel post, ad agire sarebbero state due persone. L’imprenditore ha poi rivolto un messaggio alla città, distinguendo l’episodio dall’accoglienza ricevuta nei giorni dell’apertura: «Palermo è una città magnifica e i palermitani lo sono ancora di più». E ha aggiunto: «L’affetto che mi hanno mostrato migliaia di palermitani in questi giorni non può essere cancellato da questi due delinquenti». Il furto non fermerà l’attività del locale: «Noi rimaniamo aperti con i soliti orari, vi aspettiamo», ha concluso De Caprio.