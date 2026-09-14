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Furto nel locale di Con Mollica o Senza a Palermo: la denuncia social di Donato De Caprio – Il video

14 Settembre 2026 - 17:16 Antonia Verderosa
A meno di 48 ore dall’inaugurazione, i ladri hanno sfondato la vetrina e rubato la cassa del nuovo locale di Donato De Caprio. L’imprenditore sui social: «Palermo è una città magnifica, noi restiamo aperti»
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A meno di 48 ore dall’inaugurazione, il nuovo locale di Donato De Caprio di Con Mollica o Senza, a Palermo è stato preso di mira dai ladri. A raccontarlo è stato lo stesso imprenditore sui social, pubblicando le immagini dei danni.

La denuncia social

«Stanotte alle 4 circa è suonato l’allarme del negozio», ha scritto De Caprio. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato «la vetrina tutta rotta e la cassa rubata». Secondo quanto raccontato nel post, ad agire sarebbero state due persone. L’imprenditore ha poi rivolto un messaggio alla città, distinguendo l’episodio dall’accoglienza ricevuta nei giorni dell’apertura: «Palermo è una città magnifica e i palermitani lo sono ancora di più». E ha aggiunto: «L’affetto che mi hanno mostrato migliaia di palermitani in questi giorni non può essere cancellato da questi due delinquenti». Il furto non fermerà l’attività del locale: «Noi rimaniamo aperti con i soliti orari, vi aspettiamo», ha concluso De Caprio.

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