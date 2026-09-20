Il figlio di Leone Di Lernia muore in un incidente in moto a Milano

Lavorava in radio. Ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro una balaustra

Si chiamava Davide Di Lernia, ed era figlio del cantautore ironico e conduttore televisivo Leone di Lernia il 47enne morto questa notte 20 settembre dopo mezzanotte in un incidente in via Mecenate a Milano.

La dinamica dell’incidente

Davide Di Lernia con la moto si stava dirigendo verso il centro della città, quando per ragioni in via di accertamento ha perso il controllo ed è finito contro la balaustra di protezione dei binari del tram, venendo decapitato. Il personale del 118 ha potuto solo constatare il decesso. Videomaker e produttore, anche Davide Di Lernia aveva lavorato in stazioni radiofoniche come Radio Monte Carlo, Radio 105 Network and Virgin Radio. Solo poche ore prima dello schianto aveva postato immagini dal djset di Carl Cox al Carroponte.