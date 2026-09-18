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Lo studente eroe che ha salvato la professoressa di Centocelle è un alunno del Congo che vive in una casa famiglia a Roma

18 Settembre 2026 - 21:05 Stefania Carboni
studente centocelle congo
studente centocelle congo
Il giovanissimo ha bloccato il coetaneo mentre infieriva sulla professoressa. Abita nel quartiere
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A salvare la docente Isabella Marsilio, accoltellata da un alunno alla scuola media Giovanni Verga, nel quartiere Centocelle a Roma è stato uno studente del Congo. All’uscita della stazione dei carabinieri di Centocelle, in via dei Pini, i militari, riporta il Corriere della Sera, si sono complimentati con lui: «Bravo, grande! Torna quando vuoi, noi siamo qui». Lo studente è riuscito a fermare il compagno di classe, di 13 anni, suo coetaneo, durante l’aggressione in classe.

Il ragazzo si è presentato in caserma per raccontare la sua versione dei fatti, accompagnato da un’assistente della casa famiglia dove abita sempre nel quartiere. La professoressa, colpita con tre fendenti sferrati con un pugnale da sub, è già stata dimessa dall’ospedale Vannini, con sette giorni di prognosi e tanta paura. 

Il tredicenne che ha aggredito appassionato di True Crime

Diversi compagni di classe rivelano che il tredicenne che ha aggredito la prof parlava da giorni del suo piano, senza però essere preso sul serio. Un’insegnante conferma tuttavia che già dall’anno precedente il giovane mostrava un malessere profondo, rabbia e un forte senso di superiorità verso i pari. A questo quadro si aggiunge una cupa fascinazione per i contenuti estremi in rete: il ragazzo frequentava forum legati alla True Crime Community (TCC), sottocultura online ossessionata dalla cronaca nera. La pianificazione dell’aggressione all’Istituto Giuseppe Verga di Centocelle (Roma) è stata minuziosa, pensata e documentata per i social.

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«La comunità scolastica è scossa per l’accaduto e chiede riserbo e collaborazione. Stiamo parlando di minori», ha dichiarato al Corriere la preside della scuola per la quale «ora dobbiamo pensare ai ragazzi».  «Non è mai stato problematico, non ha mai destato preoccupazione in questo senso, di nessun tipo, né qui né in famiglia», ha sottolineato. Il giovane 13enne che ha agito contro la docente frequenta il polo da otto anni, frequentando tutte le elementari.

(Foto di Vitaly Gariev su Unsplash)

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