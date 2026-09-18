Il conto alla rovescia su TikTok, il cellulare sul casco e i video-tributi ad Adam Lanza: nella mente del 13enne che ha accoltellato la prof a Roma

Prima di aggredire la docente l'alunno di terza media dell'istituto Verga di Centocelle ha documentato la preparazione in rete e trasmesso il gesto in videochiamata su Telegram

Il 13enne che stamane ha spruzzato dello spray urticante sul volto della professoressa per poi ferirla con un coltello, in una scuola di Centocelle a Roma, avrebbe progettato l’aggressione. Lo testimonierebbe il profilo TikTok del giovanissimo, che ha postato uno scatto con la scritta «- 5 hours» (ovvero meno cinque ore) e la vestizione nel bagno della scuola, con tutto ciò che serviva per agire.

Appena entrato è andato a vestirsi in bagno: la preparazione su TikTok

Secondo quanto emerso dalle indagini avviate dai carabinieri intervenuti sul posto, il 13enne, dopo l’ingresso all’istituto Giovanni Verga di Centocelle, dove frequenta la terza media, è andato in bagno, ha indossato un caschetto con sopra attaccato il cellulare come fosse una goPro, gli occhiali da softair, che ha detto di aver comprato un sito specializzato, e tirato fuori dallo zaino due coltelli da sub. Uno lo ha tenuto attaccato alla cinta, l’altro lo ha impugnato per ferire la 66enne Isabella Marsilio, docente a un anno dalla pensione.

La chiamata in diretta su Telegram

Il giovane, quando ha agito, si trovava in videochiamata su Telegram con un gruppo di persone. Account su cui indagato i militari dell’Arma. La docente, colpita nella zona subascellare, è stata trasportata in codice giallo al vicino ospedale Vannini. Ha ricevuto una prognosi di 7 giorni.

I video tributo per Adam Lanza, il killer della scuola elementare negli Usa

Non solo: tra i contenuti condivisi dal tredicenne compaiono anche diversi riferimenti ad Adam Peter Lanza, il responsabile del massacro alla scuola elementare di Sandy Hook del 14 dicembre 2012 — una delle sparatorie più drammatiche nella storia americana. Nella visione del giovane, il killer rappresenterebbe una vera e propria icona da celebrare.