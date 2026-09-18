Il conto alla rovescia su TikTok, il cellulare sul casco e i video-tributi ad Adam Lanza: nella mente del 13enne che ha accoltellato la prof a Roma
Il 13enne che stamane ha spruzzato dello spray urticante sul volto della professoressa per poi ferirla con un coltello, in una scuola di Centocelle a Roma, avrebbe progettato l’aggressione. Lo testimonierebbe il profilo TikTok del giovanissimo, che ha postato uno scatto con la scritta «- 5 hours» (ovvero meno cinque ore) e la vestizione nel bagno della scuola, con tutto ciò che serviva per agire.
Appena entrato è andato a vestirsi in bagno: la preparazione su TikTok
Secondo quanto emerso dalle indagini avviate dai carabinieri intervenuti sul posto, il 13enne, dopo l’ingresso all’istituto Giovanni Verga di Centocelle, dove frequenta la terza media, è andato in bagno, ha indossato un caschetto con sopra attaccato il cellulare come fosse una goPro, gli occhiali da softair, che ha detto di aver comprato un sito specializzato, e tirato fuori dallo zaino due coltelli da sub. Uno lo ha tenuto attaccato alla cinta, l’altro lo ha impugnato per ferire la 66enne Isabella Marsilio, docente a un anno dalla pensione.
La chiamata in diretta su Telegram
Il giovane, quando ha agito, si trovava in videochiamata su Telegram con un gruppo di persone. Account su cui indagato i militari dell’Arma. La docente, colpita nella zona subascellare, è stata trasportata in codice giallo al vicino ospedale Vannini. Ha ricevuto una prognosi di 7 giorni.
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I video tributo per Adam Lanza, il killer della scuola elementare negli Usa
Non solo: tra i contenuti condivisi dal tredicenne compaiono anche diversi riferimenti ad Adam Peter Lanza, il responsabile del massacro alla scuola elementare di Sandy Hook del 14 dicembre 2012 — una delle sparatorie più drammatiche nella storia americana. Nella visione del giovane, il killer rappresenterebbe una vera e propria icona da celebrare.