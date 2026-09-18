«Spero mettano in galera lui e i genitori», lo sfogo del marito della prof accoltellata a Roma e l’accusa allo studente di 13 anni

«Guarda caso quel ragazzo aveva un debito da recuperare proprio oggi», dice l'uomo intervistato da Repubblica, poche ore dopo che sua moglie è stata accoltellata nella scuola in cui insegna

«Spero che mettano in galera lui e i genitori», dice il marito di Isabella Marsili, la docente aggredita a coltellate questa mattina a Roma da uno studente di 13 anni. Intervistato da Repubblica, l’uomo si è lasciato andare a uno sfogo carico di rabbia. Alla domanda su come sia maturata l’aggressione ha ammesso di non aver chiaro come siano andate le cose. Ma non ha dubbi quando si augura che lo studente e i suoi genitori debbano andare in carcere per quel che hanno fatto a sua moglie.

Nello stesso video, l’uomo ha anticipato alcuni dettagli sulle condizioni della moglie e sul contesto scolastico che avrebbe preceduto il gesto. Ha raccontato che alla docente «già gli hanno fatto delle lastre, forse, forse le faranno una tac ulteriore», aggiungendo che è proprio questo esame a preoccuparla di più. Ha poi spiegato che lo studente aveva due debiti scolastici: «Guarda caso uno da recuperare proprio oggi, non so se geografia, storia, o altro», e un altro in italiano previsto per la prossima settimana, un particolare che la moglie avrebbe riferito ai carabinieri durante l’interrogatorio.