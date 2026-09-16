Scuola, Valditara dice stop ai compiti assegnati di pomeriggio tramite il registro elettronico. Cosa prevede la circolare in arrivo

Dall'AI allo stop alle teorie gender alle elementari: il ministro ha annunciato le indicazioni per i docent

Basta compiti assegnati di pomeriggio per il giorno dopo attraverso il registro elettronico. Il ministro del Merito e dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha promesso in un’intervista a Skuola.net una circolare sulle modalità di assegnazione dei compiti più stringente rispetto a quella dell’anno scorso. E non solo, il ministro ha parlato anche delle novità del prossimo anno scolastico. Dall’introduzione dell’intelligenza artificiale al divieto di insegnare le teorie gender alle elementari, passando per la “licealizzazione” degli Istituti tecnici e professionali, la proposta di chiamare qualsiasi istituto scolastico “liceo” e l’indicazione di non mettere verifiche e interrogazioni lo stesso giorno.

Le novità del programma e l’AI

Il nuovo programma scolastico, come annunciato da Valditara, punterà «ad avvicinare i giovani alle materie scientifiche» senza però perdere di vista lo studio dell’italiano e delle materie umanistiche in una scuola «che rivaluti carta, libro e penna, perché dobbiamo rivalutare l’intelligenza umana nell’era dell’Intelligenza Artificiale». Un’AI che entrerà a far parte del mondo scolastico. Il Ministero ha infatti previsto lo stanziamento di 200 milioni di euro per formare i docenti sull’uso consapevole dei chatbot.

Meno stress e più socialità a scuola

Sul fronte della vita scolastica, il ministro ha espresso un giudizio positivo sullo stop ai cellulari: «Per fortuna che abbiamo vietato i cellulari, perché abbiamo recuperato la socialità nell’intervallo, siamo tornati a guardarci negli occhi, a parlarci insieme». Inoltre, per ridurre lo stress dei ragazzi Valditara ha chiesto agli insegnanti «di non concentrare le interrogazioni e le verifiche nello stesso giorno».

No alle teorie gender alle elementari

Per quanto riguarda l’educazione sessuo-affettiva, Valditara ha introdotto il consenso informato dei genitori su temi sensibili come il gender alle medie e alle superiori, mentre questo viene vietato alle elementari: «Quello che noi non vogliamo è che si insegnino nelle nostre scuole elementari o agli asili le teorie di genere».