Rubano i cavi al Bachelet di Roma, la scuola resta senza impianto elettrico: preside costretta a spostare le classi

I danni alle condutture elettriche, i disagi nelle aule, le comunicazioni del comune di Roma alla preside: cos'è successo

Un furto di cavi di rame ha messo fuori uso l’impianto elettrico dell’istituto tecnico superiore Einstein-Bachelet di Roma, costringendo la scuola a riorganizzare le lezioni proprio all’inizio dell’anno scolastico. I ladri hanno portato via le principali condutture elettriche dell’edificio e, nel farlo, hanno danneggiato quadri elettrici, canalizzazioni e altre infrastrutture. A fine agosto la dirigente scolastica Stefania Cardillo ha presentato denuncia alla Questura di Roma. Ora il Comune è al lavoro per quantificare e riparare i danni e consentire alla scuola di tornare a utilizzare tutti gli spazi in sicurezza.

I danni alla scuola

A ricostruire cosa è successo è una comunicazione inviata dal Comune di Roma alla dirigente, che Open ha visionato. I sopralluoghi effettuati dai tecnici hanno evidenziato che il furto non ha riguardato soltanto i cavi. Per portarli via sono state danneggiate anche le strutture che li sostenevano e, in alcuni punti, è stata forzata la porta del quadro elettrico generale. I cavi delle linee principali in rame sono stati tranciati nelle canalizzazioni metalliche al piano interrato e nei vespai dell’edificio.

Durante i controlli sono emersi anche altri problemi che dovranno essere risolti prima del completo ripristino dell’impianto. Diversi montanti non dispongono delle protezioni previste e alcuni collegamenti risultano allentati. Per questo il lavoro di ripristino non consiste semplicemente nel rimettere al loro posto i cavi rubati. Sarà necessario intervenire anche su diverse parti dell’impianto per riportarle alle condizioni di sicurezza richieste.

Tranciato il cavo telefonico

I danni hanno interessato anche le telecomunicazioni. È stato tranciato il cavo telefonico che collega il punto di consegna dell’operatore alla centralina dell’istituto. La cabina di media e bassa tensione gestita da Acea, che si trova all’esterno dell’area della scuola, è stata invece ripristinata da Areti dopo la segnalazione. Per completare gli interventi saranno sostituiti anche numerosi interruttori in diversi ambienti dell’istituto, tra cui biblioteca, palestra, laboratori, aule e sala professori. Il Comune fa sapere che sono in corso le procedure per reperire le risorse necessarie a riparare i danni provocati dagli atti vandalici e a garantire la conformità degli impianti alle normative vigenti.

Gli studenti non possono stare nelle aule

Nel frattempo, le conseguenze del furto sono arrivate direttamente nelle aule. Con una circolare alla comunità scolastica, la dirigente ha comunicato che, «al fine di garantire la totale sicurezza e piena conformità alle normative vigenti degli impianti», dall’11 settembre e fino a nuove disposizioni tutte le attività didattiche saranno svolte presso la sede Einstein. Gli spazi interessati dai lavori, quindi, restano temporaneamente inutilizzabili. La scuola si trova così a dover affrontare l’inizio dell’anno con una parte dell’edificio ancora alle prese con i danni provocati dal furto del rame.