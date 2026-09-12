Polizza sanitaria scuola 2026: come richiedere la copertura gratuita ed entro quando

Al via le adesioni per la nuova copertura integrativa targata MIM e UniSalute riservata a docenti, ATA e dirigenti. Il servizio è gratuito ma richiede l’inoltro manuale della richiesta dal 10 al 20 settembre: ecco chi ne ha diritto, cosa comprende il piano e i passaggi sul portale.

Nuova opportunità per il personale della scuola: il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha introdotto una polizza sanitaria integrativa gratuita, gestita da UniSalute in coassicurazione con Poste Assicura e Intesa Sanpaolo Protezione. Pur essendo totalmente gratuita per i dipendenti, la copertura non si attiva in automatico: è fondamentale inviare la propria adesione tramite il portale del MIM. Si può aderire, riporta il Messaggero che oggi pubblica un mini vademecum sulla misura, dal 10 al 20 settembre 2026. Una volta inviata, l’adesione non è revocabile.

Chi ha diritto alla copertura

La polizza dura 48 mesi per il personale di ruolo (o fino alla cessazione dal servizio) ed è commisurata alla durata del contratto per i precari con incarico annuale. Possono beneficiarne dirigenti scolastici, docenti, ATA ed educatori a tempo indeterminato; personale a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto o al 30 giugno; personale del MIM compreso nella disciplina della copertura. Sono esclusi i titolari di supplenze brevi.

Cosa copre il piano: il massimale fino a 600mila euro l’anno

La polizza include anche le patologie pregresse, croniche o recidivanti e offre diverse prestazioni:

Ricoveri e interventi: Copertura per grandi interventi, day hospital e chirurgia ambulatoriale, inclusa l’assistenza nei 90 giorni precedenti e successivi. Se l’intervento avviene interamente tramite SSN, spetta un’indennità sostitutiva di 50 € al giorno (dopo 5 giorni di franchigia, max 40 giorni all’anno).

Copertura per grandi interventi, day hospital e chirurgia ambulatoriale, inclusa l’assistenza nei 90 giorni precedenti e successivi. Se l’intervento avviene interamente tramite SSN, spetta un’indennità sostitutiva di 50 € al giorno (dopo 5 giorni di franchigia, max 40 giorni all’anno). Maternità (fuori SSN): Fino a 2.500 € per parto naturale e fino a 4.000 € per parto cesareo (senza franchigie).

Fino a 2.500 € per parto naturale e fino a 4.000 € per parto cesareo (senza franchigie). Odontoiatria: Una visita check-up e una pulizia dei denti all’anno, oltre alla copertura per implantologia.

Una visita check-up e una pulizia dei denti all’anno, oltre alla copertura per implantologia. Non autosufficienza permanente: Contributo fino a 500 € al mese per un massimo di 4 anni.

Come presentare la domanda

Per richiederla basta accedere all’area riservata del portale MIM tramite SPID, CIE o CNS. Occorre poi entrare nella sezione Agevolazioni/servizi per il personale e selezionare la voce relativa alla Polizza sanitaria UniSalute. Infine serve selezionare «ADERISCI» e confermare la procedura. Non occorre registrarsi sul sito o sull’app UniSalute. Il MIM, precisa Il Messaggero, raccoglierà i dati e li trasmetterà alla compagnia; solo successivamente invierà le istruzioni per attivare le utenze e iniziare a prenotare le prestazioni presso le strutture convenzionate.

(Foto di Kimberly Farmer su Unsplash)