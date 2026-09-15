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Stella, la bambina di Monteverde affidata al padre: vietati alla madre gli auguri di buon rientro a scuola

15 Settembre 2026 - 15:55 Marco Fedeli
Primo giorno di scuola
Primo giorno di scuola
La bambina era stata prelevata il 15 maggio scorso dalla sua scuola elementare e alla madre è stato vietato di vederla per un anno
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Una videochiamata per augurare alla propria figlia, che non vede da mesi, un buon rientro a scuola. Era la richiesta che la madre di Stella, la bambina di sei anni del quartiere Monteverde di Roma che, il 15 maggio scorso, è stata prelevata dalla sua scuola elementare e affidata al padre su disposizione del Tribunale dei Minori, si è vista negare. Questa decisione arriva dopo quella del 10 settembre con cui la tutrice assessora Barbara Funari, delegata dal sindaco Gualtieri (che dopo l’affidamento al padre ha ottenuto virtualmente l’incarico di tutore), ha negato l’incontro tra Stella e Marina Terragni, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Chi è Stella e qual è la sua storia

Stella è una bambina di sei anni affetta da una grave malattia genetica, la sindrome di Fabry, e vive da tempo una situazione difficile a casa a causa della separazione dei due genitori. Con la piccola che si era rifiutata di incontrare il padre, un uomo accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della madre. Mentre gli esperti del Tribunale attribuiscono questo rifiuto a un atteggiamento “ostativo” della madre, accusata implicitamente di alienazione parentale.

L’affido al padre

Già nel luglio del 2025 il Tribunale aveva disposto il prelievo della bambina, che, in risposta si era legata con lo scotch al tavolo di casa per non essere portata via dagli assistenti sociali. Il caso aveva sollevato l’indignazione dell’intero condominio di Monteverde, che si mobilitò per evitare il distacco dalla madre. Tuttavia, il 15 maggio scorso Stella è stata prelevata dalla scuola elementare e affidata al padre. Da allora alla madre è stato vietato di vedere la bambina per almeno un anno, contestando un contesto familiare “altamente stressogeno” per la minore.

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Il commento del Garante per l’Infanzia

«Quando in nome di leggi, di procedure e di sentenze – commenta Marina Terragni – che dovrebbero essere sempre e imprescindibilmente orientate dal superiore interesse del minore, si impedisce a una madre anche solo di augurare buon anno scolastico alla propria bambina, allora c’è qualcosa che non va come dovrebbe».

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