Chi è Isabella Marsilio, la prof accoltellata a Roma «impaurita, non si spiega il perché». L’ultimo anno prima della pensione e i debiti per il 13enne

La docente, 66 anni, insegna italiano, storia e geografia alla scuola media Giovanni Verga, alla periferia Est di Roma. Ha alle spalle quasi quarant’anni di carriera vissuta con profonda passione, come raccontano le persone a lei vicine

Isabella Marsilio ha 66 anni ed è la professoressa accoltellata oggi, 18 settembre, da uno studente di 13 anni nella scuola media Giovanni Verga di Roma. Insegna italiano, storia e geografia e ha alle spalle quasi quarant’anni di carriera nelle scuole della Capitale.

Quasi quarant’anni tra i banchi

La professoressa insegna da quasi quarant’anni e, prima di arrivare alla Verga, ha lavorato in diversi istituti di Roma. «È una donna che ama il suo lavoro», ha spiegato il marito Pino Tersigni a Repubblica. Marsilio era vicina alla pensione e, secondo quanto raccontato dal marito al quotidiano, viveva con dispiacere l’idea di allontanarsi dall’insegnamento. «Sono mesi che piange all’idea di lasciare la scuola», ha detto.

I debiti scolastici e il racconto dopo l’aggressione

Dopo essere stata ferita, Marsilio è stata ascoltata dai carabinieri. Secondo quanto raccontato dal marito a Repubblica, la docente avrebbe spiegato agli investigatori che il tredicenne aveva due debiti scolastici: quello in geografia avrebbe dovuto recuperarlo proprio il 18 settembre, mentre la settimana successiva era prevista una verifica di italiano.

Tersigni ha riferito al quotidiano anche quanto raccontato dalla moglie sulla dinamica dell’aggressione. Il ragazzo sarebbe entrato a scuola intorno alle 9.30, avrebbe raggiunto la docente e l’avrebbe colpita più volte con un coltello. Marsilio è stata poi trasportata all’ospedale Vannini, dove le sono stati applicati alcuni punti ed è stata sottoposta agli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sono gravi.

La prof «impaurita» che non si capacita dell’aggressione

A raccontare come sta la prof accoltellata è stato il presidente del municipio V Mauro Caliste, che l’ha incontrata in ospedale con l’assessora alla scuola Cecilia Fannuzza: «Siamo andati a portare la nostra solidarietà alla professoressa. Abbiamo parlato con l’insegnante: è impaurita e non si capacità di quanto accaduto e del perché. Fa la docente da tanti anni, mancava un anno per andare in pensione, ha dedicato tutta la vita alla scuola e ai ragazzi. Quanto accaduto l’ha colpita. Non se ne capacita. Anche noi siamo molto colpiti. Non è un caso che la prossima settimana apriremo un centro giovanile rivolto ai ragazzi, anche per non lasciarli in balia di questi social, per cui serve un maggior controllo». E poi ha aggiunto: «L’abbiamo trovata molto provata, comprensibilmente scossa per quanto accaduto».