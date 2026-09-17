Studentessa disabile umiliata e filmata durante le lezioni: gli abusi di due docenti in Salento

La ragazza di 11 anni avrebbe ricevuto richiami offensivi davanti ai compagni. Dopo la denuncia della famiglia, sotto indagine le docenti di sostegno e di matematica

Una docente l’avrebbe filmata con il cellulare mentre era in difficoltà durante una lezione. In altre occasioni sarebbero arrivati richiami offensivi davanti ai compagni e, una volta, le sarebbe stato negato anche il permesso di andare in bagno. È quanto denuncia la famiglia di una studentessa di 11 anni con disabilità che frequentava un istituto comprensivo del Salento. Sul caso ha aperto un’inchiesta la Procura di Lecce. La docente di sostegno è indagata per abuso dei mezzi di correzione, quella di matematica per maltrattamenti nei confronti di una minore sottoposta alla sua autorità per ragioni di istruzione.

I richiami davanti alla classe e i video con il cellulare

Gli episodi sarebbero cominciati a febbraio. Durante le lezioni, l’insegnante di sostegno avrebbe sottolineato davanti agli altri alunni la lentezza e le difficoltà di apprendimento della ragazza, senza fornirle l’assistenza di cui aveva bisogno. La professoressa di matematica, invece, le avrebbe rivolto ripetuti richiami dai toni offensivi e, in un caso, non le avrebbe permesso di andare in bagno. Ci sono alcuni video girati con il cellulare, nei quali la bambina sarebbe stata ripresa mentre si trovava in difficoltà durante le attività didattiche.

Lo svenimento e la denuncia della famiglia

Il malessere della studentessa sarebbe diventato sempre più evidente fino all’inizio di giugno. Durante una lezione la bambina avrebbe accusato un malore, sarebbe svenuta e sarebbe stata poi accompagnata in ospedale dalla madre. Secondo il Corriere Salentino, nella caduta avrebbe anche battuto la testa. Dopo quell’episodio non avrebbe più voluto tornare a scuola. I genitori hanno denunciato quanto accaduto, dando il via agli accertamenti sulle due insegnanti. Nel frattempo, con l’inizio del nuovo anno scolastico, la bambina frequenterà un altro istituto.