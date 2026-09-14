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Casatenovo, 18enne investito da un autobus all’uscita da scuola nel primo giorno di lezioni: è grave

14 Settembre 2026 - 23:10 Antonia Verderosa
Incidente per un 18enne il primo giorno di scuola
Incidente per un 18enne il primo giorno di scuola
L’incidente poco dopo l’uscita dall’Istituto professionale Graziella Fumagalli. Il ragazzo è stato soccorso in codice rosso e trasferito in elicottero al San Gerardo di Monza. La dinamica è ancora da chiarire
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È stato investito da un autobus poco dopo essere uscito da scuola, nel giorno del rientro in classe. Un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito nel primo pomeriggio di lunedì 14 settembre a Casatenovo, in provincia di Lecco, a poca distanza dall’Istituto professionale Graziella Fumagalli.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30, nella zona tra via Giovenzana e via Manzoni, vicino alla scuola frequentata dal ragazzo. Il giovane si trovava a piedi quando è stato travolto dal mezzo. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.

I soccorsi e il trasferimento al San Gerardo

Le condizioni dello studente sono apparse subito gravi. Il 18enne avrebbe riportato diversi traumi e una profonda ferita a una gamba. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, mentre da Milano è stato fatto decollare l’elisoccorso. Dopo le prime cure, il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

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