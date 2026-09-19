Perde il braccio cercando di tornare sul treno, le urla in stazione del 28enne: cacciato perché senza biglietto

È ricoverato in terapia intensiva il ragazzo costretto a scendere dall'Intercity Lecce-Milano. La caduta sui binari dopo che il treno era già ripartito

Hanno dovuto amputargli il braccio dopo che un ragazzo di 28 anni stava tentato di risalire sul treno da cui lo avevano appena cacciato. L’incidente è avvenuto sulla banchina della stazione di Barletta poco dopo le 22.30 di ieri 18 settembre. La vittima, originario della Bosnia, da tempo residente a Bari, era salito sull’Intercity Lecce-Milano già in evidente stato di alterazione, come riporta l’edizione barese di Repubblica.

Cacciato perché senza biglietto: come ha fatto a cadere sui binari

Il comportamento del ragazzo aveva attirato l’attenzione del capotreno, che poco prima della stazione di Barletta ha fatto partire il controllo. Il 28enne non aveva con sé il biglietto, perciò il controllore ha deciso di farlo scendere appena arrivati alla fermata in stazione. Come racconta Repubblica, il ragazzo ha prima tentato di risalire sul treno. Quando ha visto chiudersi le porte, ha iniziato a picchiare la fiancata del treno. Finché non ha perso l’equilibrio, è caduto sui binari, rimanendo incastrato sotto il treno, che nel frattempo ha dovuto frenare bruscamente poco dopo essere ripartito.

Perché hanno dovuto amputargli il braccio

Il ragazzo è stato soccorso dagli operatori del 118, ma le ferite dopo l’impatto erano troppo gravi per riuscire a salvargli il braccio una volta trasportato prima all’ospedale di Barletta e poi a Bari. Il 28enne è ancora ricoverato al Policlinico barese. Sul caso indaga la Polfer, che dall’analisi delle telecamere interne alla stazione dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente.