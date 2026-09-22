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Il ministro Pichetto Fratin a Open: «El Niño arriverà anche in Europa. Vannacci? Incompatibile con noi sul clima» – Il video

22 Settembre 2026 - 19:10 Gianluca Brambilla
Il titolare del Mase prende le distanze dalle posizioni dell'ex generale: «Non condivido l'impostazione ideologica»
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«La valutazione su El Niño va presa sul serio». A lanciare l’avvertimento è il ministro Gilberto Pichetto Fratin, che dal palco del Festival di Open – svoltosi a Parma dal 18 al 20 settembre – invita a tenere alta la guardia su ciò che potrebbe accadere in inverno. «I primi movimenti di El Niño stanno mettendo in difficoltà alcune isole. Gli esperti dicono che l’ondata sull’Europa arriverà verso dicembre o gennaio», ricorda il titolare del Mase. El Niño è un fenomeno climatico ciclico che provoca un riscaldamento delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico e può influenzare il clima anche in altre zone del pianeta.

La presa di distanze da Vannacci

Nel corso dell’intervista, Pichetto Fratin ha anche parlato della diversità di vedute tra i partiti di destra e centrodestra sulle questioni legate al clima e all’ambiente. E quando gli è stato chiesto se le posizioni di Roberto Vannacci fossero incompatibili con le sue e quelle di Forza Italia, ha risposto senza mezzi termini: «Vi basta se vi dico di sì? Che me la sento di sentirmi dall’altra parte? Non condivido l’impostazione ideologica, sono distante anni luce».

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