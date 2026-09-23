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Naomi Campbell si è trasferita a Milano? Gli indizi sul suo profilo Instagram – Il video

23 Settembre 2026 - 12:03 Costanza Saporito
Secondo la rivista Forbes La supermodella britannica avrebbe lasciato Londra per il capoluogo lombardo
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Secondo Forbes, Naomi Campbell si sarebbe trasferita a Milano. La top model britannica, che in questi giorni sta partecipando alla settimana della moda milanese, avrebbe lasciato Londra, città in cui è nata e cresciuta, per il Belpaese e risiederebbe in una delle zone più esclusive della città.

Gli indizi su Instagram

Ai più attenti non saranno sfuggiti alcuni indizi sui social. Martedì 22 settembre Campbell ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto scattate in piazza XXV Aprile, di fronte a Porta Garibaldi. Sotto uno degli scatti compare un hashtag in italiano: #CASA.

Altre immagini la ritraggono insieme all’imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio e sono accompagnate dalla didascalia “Project” (progetto), seguita da una bandiera italiana. Il che lascia immaginare un possibile futuro lavorativo condiviso.

L’amicizia di Naomi Campbell con Leonardo Maria Del Vecchio

Tra Campbell e Del Vecchio, d’altra parte, esiste un’amicizia che nel tempo ha dato luogo a diverse collaborazioni professionali. Proprio ieri, martedì 22 settembre, la top model si è esibita come DJ al Twiga di via Turati, nella serata che ha aperto una settimana di festeggiamenti con tanti ospiti internazionali in consolle. Nel club di Del Vecchio era già stata ospite l’anno scorso, in occasione della settimana di inaugurazione del club.

Milano attira sempre più milionari

Secondo Forbes, sono in aumento i milionari che scelgono Milano come nuova casa. La rivista cita il World’s Wealthiest Cities Report 2025 di Henley & Partners e New World Wealth, secondo cui Milano conta 115mila residenti con almeno un milione di dollari di patrimonio liquido investibile, praticamente un residente ogni dodici.

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