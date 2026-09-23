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Colosseo, muore un operaio: settore chiuso per lutto

23 Settembre 2026 - 08:11 Alessandro D’Amato e Ettore Ambrosi
colosseo andrea moretti operaio morto
colosseo andrea moretti operaio morto
Andrea Moretti lavorava all'illuminazione dell'Anfiteatro Flavio. È caduto da un'impalcatura
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In un incidente sul lavoro all’interno del Colosseo è morto la scorsa notte un operaio specializzato, Andrea Moretti. Il giovane tecnico, 22 anni, era al lavoro alla realizzazione della nuova illuminazione dell’Anfiteatro Flavio. Sarebbe caduto da una decina di metri da una impalcatura. Subito accorsi gli addetti del 118, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, il giovane è deceduto. Dopo l’incidente – sul quale indagano i carabinieri e la magistratura – il ministro Giuli si è subito recato sul posto.

L’incidente sul lavoro al Colosseo

In segno di lutto il PArCo ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l’incidente, area tuttavia non sottoposta al sequestro da parte della magistratura, al momento impegnata nel determinare la dinamica dell’accaduto. «Un evento tragico che ci lascia sgomenti e storditi. Le poche parole che riusciamo a esprimere le dedichiamo ad Andrea, alla sua famiglia, ai suoi affetti: rivolgiamo a tutti il nostro profondo, dolente cordoglio di fronte alla morte assurda di un giovane uomo impegnato nel proprio lavoro», ha dichiarato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

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