Eni, Ip e il tetto ai prezzi di benzina e diesel: dove si applica, come funziona, quanto si risparmia

Il limite fissato nei 3 mila punti vendita retail. Negli altri il prezzo è "consigliato". Cosa fare se un distributore non rispetta il prezzo. L'ipotesi di estensione alla rete Q8

Dopo Eni tocca a Ip. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha fissato un tetto al prezzo della benzina e del diesel. E presto potrebbe aggiungersi anche Q8. Mentre la corsa ai prezzi dice che il prezzo del gasolio è arrivato a 2 euro e 50 cent in autostrada. Sulle strade il gasolio è a 2,377 euro, la benzina a 2,159. Il tetto ai prezzi deciso dall’Eni, che scatterà oggi 28 settembre, è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina. Eni gestisce il 18% dei distributori, l’Ip il 21%. Il via libera della Q8 – con il suo 13%, pari a 2.900 punti vendita – permetterebbe di superare il 50% dei distributori in Italia.

Il price cap sui carburanti

Il limite fissato da Eni, ricorda La Stampa, è di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro al litro per il diesel. Non si conoscono ancora i limiti di Ip. Il tetto parte oggi 28 settembre e dura un mese. La compagnia valuta se estenderlo fino alla fine dell’anno. L’offerta viene applicata oggi nei 3 mila punti retail Eni. Ovvero un quinto dei 22 mila distributori italiani. Non ci saranno sconti per la vendita all’ingrosso. Il tetto è valido solo per quelle di proprietà Enilive, circa il 75%. I convenzionati avranno solo un prezzo consigliato.

Se un distributore non rispetta il prezzo

Se una pompa di benzina Enilive non rispetta il prezzo il consiglio è di fotografare il prezzo esposto e conservare lo scontrino. Poi si può segnalare tutto a Osservaprezzi Carburanti o ai canali Enilive. Il risparmio medio è di 8,45 euro su un pieno se benzina e di 9,35 euro per il diesel. Sarà più conveniente per chi abita a nord, dove per il diesel si va dai quasi 12 euro di Bolzano ai 10,7 euro in Valle d’Aosta e 10,5 euro in Friuli-Venezia Giulia. Con la spesa di una famiglia con due auto, il Centro Studi di Unimpresa stima fino a 17,80 euro a settimana in meno (circa 80 euro al mese).

I distributori

L’Ufficio studi della Cgia di Mestre dice che, rispetto al 27 febbraio, «chi farà il pieno nei prossimi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel». I rifornimenti più scontati non sono quelli in autostrada e prevedono il self-service. Il differenziale è stimato nell’ordine di 10-15 cent a litro. Su un pieno da 50 litri, può pesare da 6 euro a oltre 7. Il Corriere della Sera aggiunge che le stazioni di rifornimento a marchio Eni o Enlive sono 3.846 su 21.750 totali. Di queste circa un quarto, quindi quasi mille, non sono di proprietà o non sono gestite o non sono né di proprietà e né gestite dall’Eni.

I ristori

Sono previsti ristori per i benzinai. Enilive rimborserà 1.500 euro, valore calcolato in base ai dati su una media delle giacenze normalmente presenti sulla rete Enilive. Con lo sconto di 17 centesimi Eni perderà circa 100 milioni di euro. Con l’aumento delle vendite le mancate entrate saranno in parte compensate dall’aumento della quota di mercato. Ip non metterà un prezzo massimo prefissato. Il valore del prezzo sarà stabilito in base alle diverse esigenze per garantire la sopravvivenza della filiera.

Ip e Q8

Ip ha 4.575 stazioni in Italia. Di proprietà sono 2 mila. Socar valuta anche come estendere il meccanismo alle stazioni a marchio Esso e agli altri operatori della filiera che si riforniscono da Ip. Nel frattempo, racconta Repubblica, il governo cerca di far scontare la benzina anche a Q8. La compagnia del Kuwait potrebbe aderire a breve. Ma c’è un problema Antitrust. Un cartello di fatto favorito dal governo potrebbe diventare un problema rispetto alle norme che regolano la concorrenza.