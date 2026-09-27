Bimbo di 5 anni investito a Torino, arrestata una 24enne: è l’ex compagna del papà del piccolo

La giovane è stata fermata per «tentato omicidio» e «lesioni personali aggravate». Indagini in corso

Avrebbe investito con l’auto il figlio di 5 anni dell’ex compagno, per poi fuggire. Con questa accusa i carabinieri di Torino hanno arrestato una 24enne torinese per «tentato omicidio» e «lesioni personali aggravate». Lo riporta il Corriere della Sera. L’episodio è avvenuto nel capoluogo piemontese nella serata di giovedì, poco prima delle 23. Il bambino era in compagnia del padre e della nuova compagna dell’uomo quando è stato investito. Ha riportato un trauma addominale ed è stato sottoposto ad accertamenti, ma non è in pericolo di vita.

La ricostruzione

Secondo quanto emerso, la donna alla guida dell’auto sarebbe stata l’ex compagna del padre del bambino. Dopo l’investimento si sarebbe allontanata senza fermarsi. È stata successivamente rintracciata e arrestata dai carabinieri. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire i rapporti tra le persone coinvolte.

Foto copertina: DREAMSTIME / VANZURA