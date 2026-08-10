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Turbolenza sul volo Air India, il pilota era positivo ai test per sostanze psicoattive

10 Agosto 2026 - 12:51 Olga Colombano
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Dopo la violenta turbolenza del 4 agosto, che ha ferito oltre 17 persone, il comandante è stato sospeso in attesa di un secondo test che dovrà confermare il primo risultato
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Il 4 agosto un aereo della compagnia Air India che viaggiava dall’isola thailandese di Phuket a Nuova Delhi, la capitale indiana, è stato coinvolto in una grande turbolenza. All’atterraggio i feriti erano oltre 17. «Pensavamo che saremmo morti» ha raccontato a Repubblica un’italiana che si trovava a bordo. Ora, a distanza di alcuni giorni, il ministero dell’Aviazione civile comunica che, dopo un primo test, il pilota del velivolo è risultato positivo a «sostanze psicoattive». Il risultato dovrà essere confermato da un secondo esame, ma nel frattempo il comandante è stato sospeso dal servizio insieme al copilota.

I risultati positivi dei test sul pilota

A comunicare l’esito del primo test è stato il ministero dell’Aviazione civile indiano. Il controllo ha rilevato la presenza di sostanze psicoattive, cioè quelle sostanze che possono modificare attenzione, percezione e stato d’animo. Al momento non è stato però chiarito quale sostanza sia stata rilevata e il risultato del primo esame non è ancora definitivo. Le autorità dovranno effettuare un secondo test per confermare la positività. Fino a quando non saranno completati gli accertamenti, il comandante non potrà tornare a pilotare e anche il copilota è stato sospeso, nonostante il suo test sia risultato negativo.

La forte turbolenza del 4 agosto

Il volo trasportava 137 passeggeri, tra cui tre neonati, e otto membri dell’equipaggio. Durante il viaggio, l’aereo è stato colpito da una turbolenza particolarmente forte che lo ha fatto scendere improvvisamente di circa 300 piedi, pari a 91 metri. In pochi secondi, diversi oggetti presenti nella cabina sono stati sbalzati in aria, mentre alcune cappelliere e parti del soffitto si sono danneggiate colpendo i passeggeri. Tra i passeggeri c’era anche alcuni italiani, Viviana ha raccontato a Repubblica di aver visto la sorella «sbalzare in aria dal sedile mentre la madre ha sbattuto alla testa». Nonostante la violenza della turbolenza, i piloti sono riusciti a stabilizzare l’aereo e a proseguire fino a Nuova Delhi, dove l’aereo è atterrato in sicurezza.

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