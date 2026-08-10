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Linate, auto colpisce il muso di un aereo

10 Agosto 2026 - 12:43 Alba Romano
aeroporto linate incidente auto aereo
aeroporto linate incidente auto aereo
La situazione risolta in mezz'ora. I ritardi stanno rientrando. Due aerei deviati
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All’aeroporto di Linate un mezzo di una società di handling ha colpito il muso di un aereo durante una manovra. Secondo quanto scrive l’AdnKronos l’episodio si è verificato intorno alle 11.19 e la situazione è stata risolta nell’arco di mezz’ora. Sul posto per i controlli del caso i vigili del fuoco. Si sono registrati alcuni ritardi operativi, che stanno progressivamente rientrando. Non risultano feriti né particolari conseguenze per i passeggeri. Due aerei in arrivo sono stati dirottati all’aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, e a Milano Malpensa.

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