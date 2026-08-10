Linate, auto colpisce il muso di un aereo

La situazione risolta in mezz'ora. I ritardi stanno rientrando. Due aerei deviati

All’aeroporto di Linate un mezzo di una società di handling ha colpito il muso di un aereo durante una manovra. Secondo quanto scrive l’AdnKronos l’episodio si è verificato intorno alle 11.19 e la situazione è stata risolta nell’arco di mezz’ora. Sul posto per i controlli del caso i vigili del fuoco. Si sono registrati alcuni ritardi operativi, che stanno progressivamente rientrando. Non risultano feriti né particolari conseguenze per i passeggeri. Due aerei in arrivo sono stati dirottati all’aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, e a Milano Malpensa.