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Il “diavolo di sabbia” a Zapponeta in Puglia – Il video

10 Agosto 2026 - 12:16 Alba Romano
diavolo di sabbia foggia puglia
diavolo di sabbia foggia puglia
«Dura da due a 20 minuti, e si forma per il forte riscaldamento del suolo. La differenza di temperatura che c’è nell’aria crea correnti verticali in salita»
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Il fenomeno meteorologico si chiama “dust devil”, “diavolo di sabbia” e si osserva di rado in Italia. Il 7 agosto sulla strada provinciale 76 che porta a Zapponeta in provincia di Foggia è stato ripreso da un medico di Matera che si chiama Angelo Cicorelli. «Purtroppo nulla di cui sorprendersi. È tipico del deserto, dura da due a 20 minuti, e si forma per il forte riscaldamento del suolo. La differenza di temperatura che c’è nell’aria crea correnti verticali in salita», spiega al Corriere della Sera il tecnico meteorologo Francesco Galasso.

La formazione del dust devil arriva quando il terreno è arido e la temperatura alta. I raggi solari scaldano il terreno e l‘aria a contatto con il suolo diventa caldissima e quindi sale verso l’alto. Le differenze di direzione e velocità dell’aria innescano la rotazione, che diventa sempre più rapida. Il fenomeno è tipico degli ambienti aridi come i deserti. A differenza dei tornado, si sviluppa con cielo sereno e in assenza di temporali. Il fisico Valerio Rossi Albertini, durante Morning News, su Canale 5, ha spiegato: «È una tromba d’aria che, essendo su una superficie polverulenta e polverosa, solleva la terra e la polvere e non l’acqua. È spettacolare perché si vede in tutta la sua estensione».

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