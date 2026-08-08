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Allerta meteo in otto regioni per temporali: quali sono le città a rischio e quanto dura

08 Agosto 2026 - 20:37 Alba Romano
allerta meteo 8 agosto
allerta meteo 8 agosto
La Protezione Civile dirama l'avviso per il rischio di forti rovesci da Nord a Sud, mentre si attenua leggermente la morsa del caldo nei grandi centri. Ecco cosa c'è da sapere
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Otto regioni in allerta meteo oggi, sabato 8 agosto, per il rischio di temporali e violenti nubifragi. L’instabilità registrata ieri al Nord porta un temporaneo calo delle temperature in diverse zone d’Italia, con le città da bollino rosso per l’afa che scendono da 26 a 19. Il refrigerio sarà, però, breve. Con l’inizio della nuova settimana l’anticiclone tornerà a dominare la Penisola, spingendo le temperature di 7-8 gradi sopra la media del periodo e portando le massime di Milano e Roma fino ai 39°C.

Quali sono le città bollino rosso e giallo: oggi e domani

Per oggi e domani il bollino rosso, che segnala il massimo livello di rischio per la salute legato alle ondate di calore, riguarda Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Bollino giallo invece a Bolzano, Cagliari, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona. I temporali porteranno un temporaneo abbassamento delle temperature al Nord, ma non sono esclusi fenomeni particolarmente violenti.

Allerta a Milano

A Milano, intanto, il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla per rischio temporali sul nodo idraulico cittadino, in vigore fino alle 6 di domani, domenica 9 agosto.

Quali regioni sono in allerta meteo gialla

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno
  • Basilicata: Basi-A1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C
  • Lazio: Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene, Appennino di Rieti
  • Lombardia: Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Orobie bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale
  • Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro
  • Umbria: Medio Tevere, Chiascio – Topino, Alto Tevere, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiani – Paglia
  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto
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