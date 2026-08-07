Ultime notizie Caldo recordGiuseppe ConteImmigrazioneIranMalta
ATTUALITÀCaldo recordCambiamento climaticoItaliaMeteo

Caldo record in Italia, 26 città ancora da bollino rosso: l’anticiclone africano continua almeno fino al 18 agosto

07 Agosto 2026 - 13:49 Olga Colombano
Le temperature resteranno sopra la media, solo il Nord vedrà qualche temporale nelle prossime ore
Google Preferred Site

Dopo il record registrato ieri, con tutte le 27 città monitorate dal ministero della Salute contrassegnate con il bollino rosso, anche oggi l’emergenza caldo continua in gran parte d’Italia. Sono 26 le città ancora con il bollino rosso, con la sola Bolzano fuori dalla lista. E nei prossimi giorni non sono attesi grandi miglioramenti. L’anticiclone africano resterà protagonista, anche se alcune correnti più fresche provenienti dall’atlantico potranno provocare temporali e un temporaneo calo delle temperature. Questa breve parentesi, però, non segnerà la fine dell’ondata di calore. Il caldo intenso dovrebbe infatti proseguire almeno fino al 18 agosto.

Caldo almeno fino al 18 agosto

Le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, non lasciano sperare in miglioramenti prima del 18 agosto. La prossima settimana potrebbero infatti registrarsi temperature fino a 38-39°C a Milano e Roma, valori di circa 7 gradi superiori alle medie del periodo. L’espansione dell’anticiclone africano interesserà anche il resto d’Europa, con temperature molto elevate previste in diversi Paesi. Sono attesi valori fino a 37°C a Parigi e picchi estremi anche in Germania. L’eventuale calo previsto dal 19 agosto potrebbe quindi essere solo un breve e limitato sollievo, soprattutto al nord e lungo il versante adriatico.

Possibili temporali al nord

I primi effetti del cambiamento si vedranno soprattutto al nord, dove oggi i temporali interesseranno inizialmente l’arco alpino, provocando un calo delle temperature fino a 5 gradi sui settori centro-orientali. Nel pomeriggio i fenomeni potranno estendersi alle zone prealpine e, in serata, alla pianura padana, con possibili rovesci intensi. Il contrasto tra l’aria molto calda accumulata nei giorni scorsi e le correnti più fresche in arrivo potrebbe favorire fenomeni particolarmente forti.

Ti potrebbe interessare

Le previsioni per il fine settimana

Oggi, venerdì 7 agosto sarà una giornata di sole e caldo su gran parte d’Italia. Al nord, però, dal pomeriggio sono previsti temporali su Alpi e Pianura Padana, mentre al centro e al sud potranno svilupparsi rovesci pomeridiani soprattutto nelle zone appenniniche e in Sicilia. Sabato 8 agosto la situazione resterà simile, con prevalenza di sole e caldo ovunque, ma con possibili temporali sulle Alpi e lungo l’Appennino centrale. Infine, domenica 9 agosto continuerà il caldo, con temporali isolati sulle aree montuose del nord e del centro.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Caldo record, i prossimi 10 giorni di fuoco e le estati future che saranno peggio: «Ecco come adattare città e case»

2.

Caldo record, il giorno del picco: «Ma lo rimpiangeremo». A Ferragosto più fresco, poi la quinta ondata

3.

Abderrahim Fakir, parla la moglie italiana: «Una donna dal Marocco vuole speculare sul nostro rapporto»

4.

Spin Time, niente acquisizione del Comune di Roma. L’amarezza di Gualtieri e degli attivisti

5.

Chi sono i vigili della «squadretta» di Milano

leggi anche
ATTUALITÀ

Caldo record in tutta Italia, giovedì 6 agosto bollino rosso per 27 città: «Picco mai raggiunto»

Di Ygnazia Cigna
albedo terra cambiamenti climatici
SOSTENIBILITÀ

La Terra diventa più scura: cos’è l’albedo e perché può accelerare il riscaldamento globale

Di Gianluca Brambilla
centrale nucleare
ESTERI

Il caldo record in Europa mette ko pure le centrali elettriche: la soluzione «bomba» in Romania – Il video

Di Olga Colombano