Caldo record in tutta Italia, giovedì 6 agosto bollino rosso per 27 città: «Picco mai raggiunto»

Tutte le città monitorate dal sistema di sorveglianza sulle ondate di calore del ministero della Salute avranno bollino rosso. E la situazione nelle periferie è ancora più drammatica

L’Italia si prepara a vivere il picco dell’ondata di calore. Giovedì 6 agosto tutte le 27 città monitorate dal ministero della Salute saranno contrassegnate dal bollino rosso, il livello massimo di allerta per il caldo. L’intero campione di città sorvegliate raggiunge così contemporaneamente il livello 3, che indica una situazione di emergenza con possibili effetti sulla salute non solo delle persone più fragili, ma anche di quelle sane e attive.

Quali sono le città in allerta rossa

Già domani saranno 25 le città in allerta rossa (Venezia, Napoli, Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Pescara, Verona, Catania, Genova, Palermo, Trieste, Ancona e Bari). All’elenco si aggiungeranno giovedì 6 agosto anche Messina e Reggio Calabria, che passeranno dal bollino arancione a quello rosso, portando così tutto il Paese, dal Nord al Sud, sotto il massimo livello di allerta per le ondate di calore.

L’asfalto supera i 50 gradi

A confermare l’intensità dell’estate in corso sono anche i dati diffusi da Legambiente al termine della campagna Che caldo che fa. Nelle sei città monitorate, ovvero Milano, Torino, Roma, Napoli, Bari e Terni, la temperatura media dell’aria ha raggiunto i 35,9 gradi, ma può arrivare a punte superiori ai 45. Ancora più elevate le temperature delle superfici esposte al sole. L’asfalto ha toccato in media i 52 gradi, con un picco di 62,7. Le pavimentazioni in gomma hanno raggiunto una media di 66 gradi e un massimo di 75,6 sotto gli scivoli del parco giochi del Giardino Giuseppe Saragat a Torino.

Il dramma del caldo nelle periferie

L’indagine di Legambiente evidenzia poi come il caldo colpisca soprattutto le periferie e i quartieri più vulnerabili. Il 64,4% delle infrastrutture e dei servizi censiti in queste aree è completamente esposto al sole nelle ore più calde della giornata. Secondo Legambiente, negli ultimi 11 anni il fenomeno del caldo estremo si è anticipato fino al mese di giugno, con un forte aumento dei quartieri che registrano temperature superficiali tra 41 e 45 gradi. Milano è la città che ha visto la crescita più marcata, ma Roma continua a essere quella più esposta anche nel mese di agosto.