Leonardo Del Vecchio e l’ex Sara Soldati trovano l’accordo sull’affidamento della figlia: «Riconosciuta l’affidabilità come padre» – Il video

I genitori si alterneranno per stare con la piccola, ciascuno per sette giorni, ma con la possibilità per entrambi di visite libere: «Si ritorna all'accordo tanto odiato ma è il meglio per la bambina»

Hanno trovato un accordo fino al 16 settembre, giorno in cui ci sarà una nuova udienza davanti al giudice della Sezione famiglia, Leonardo Maria Del Vecchio e l’ex compagna Sara Soldati per l’affidamento della figlia durante le vacanze estive. Al momento la bimba rimarrà in una residenza di famiglia e i genitori si alterneranno per stare con la piccola, ciascuno per sette giorni, ma con la possibilità per entrambi di visite libere. «Si ritorna all’accordo tanto odiato ma è il meglio» per la figlia, ha detto Del Vecchio lasciando il tribunale. Si è detta «contenta» Sara Soldati: «Siamo in pace fino alla fine delle vacanze». «Alla luce dell’assetto stabilito dal giudice, tali rappresentazioni risultano oggi smentite nei fatti dalla decisione assunta, che riconosce a Del Vecchio il suo ruolo genitoriale nella quotidianità della figlia», si legge in una nota diramata dall’ufficio stampa dell’imprenditore.

L’arrivo in tribunale

Questa mattina è arrivata prima la modella Sara Soldati, accompagnata dal suo legale, l’avvocata Anna Maria Bernardini de Pace. Poi l’imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio, assistito dall’avvocato Domenico Aiello e dalla collega Daniela Missaglia. I due ex compagni si sono ritrovati oggi nella sede distaccata del Tribunale civile di Milano, che ospita gli uffici giudiziari dedicati alla famiglia, chiamati all’udienza decisiva sull’affidamento della figlia. L’erede del gruppo Luxottica, intercettato al suo arrivo, ha concesso ai presenti una sola, telegrafica battuta: «Credo molto nella giustizia». Nessuna dichiarazione, invece, da parte di Sara Soldati, che ha preferito non commentare.

La denuncia e lo yacht

Il faccia a faccia odierno arriva al culmine di un’estate ad altissima tensione. La miccia dello scontro legale si è accesa a metà luglio, quando la modella ha denunciato Leonardo Maria Del Vecchio accusandolo di averle sottratto la figlia. Secondo la versione di Soldati, l’imprenditore le avrebbe infatti vietato di salire a bordo dello yacht dove la bambina si trovava in vacanza con la famiglia paterna. Un episodio che ha spinto i legali della donna, Bernardini de Pace e Luca Procaccini, a depositare un ricorso d’urgenza, accolto dal giudice che ha così stabilito l’affidamento esclusivo e temporaneo alla madre. Il provvedimento ha trovato la sua esecuzione materiale lo scorso 28 luglio a Porto Cervo, in Costa Smeralda, dove il padre ha dovuto consegnare la piccola all’ex compagna.

Le regole da riscrivere

Il provvedimento d’urgenza, che ha garantito l’affido esclusivo a Sara Soldati, scade proprio oggi, lunedì 10 agosto. L’udienza serve infatti a fare il punto della situazione e, soprattutto, a ridefinire le regole sul collocamento della bambina. Regole che, prima della rottura e delle tensioni estive, erano state stabilite da una scrittura privata firmata dalla stessa Soldati. Spetterà ora al giudice milanese valutare le posizioni delle due parti in causa e pronunciarsi sul futuro assetto della custodia.

Anche l’attrice Mădălina Ghenea in aula

Ad aggiungere un ulteriore tassello a una controversia già intricata è stata la presenza a sorpresa di un volto noto dello spettacolo. Negli uffici giudiziari milanesi è stata infatti vista entrare l’attrice Mădălina Ghenea. È stata lei stessa a sciogliere ogni dubbio sul motivo della sua presenza a Palazzo di Giustizia, confermando di essere stata convocata in aula in qualità di testimone dell’imprenditore.