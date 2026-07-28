Leonardo Maria Del Vecchio ha accompagnato la figlia dalla madre, ovvero l’ex Sara Soldati

Tregua tra l'imprenditore e la ex modella, in vista dell'udienza del 10 agosto. E i rispettivi legali affilano le armi

Dopo le tensioni uscite su tutti i giornali Leonardo Maria del Vecchio ha accompagnato la figlia dalla madre, la ex Sara Soldati, che ha incontrato al porto di Porto Cervo, in Sardegna, alle 17.30. A riferirlo alle agenzie è Annamaria Bernardini De Pace, legale della modella. «Sono molto contenta, è stato rispettoso del provvedimento del giudice», ha detto. Ora la piccola trascorrerà un periodo di vacanza con la madre, almeno fino al 10 agosto, quando si terrà l’udienza davanti al giudice civile per discutere, su richiesta di Sodati, le modalità di affidamento.

Legali di Del Vecchio: «La dichiarazione di Kornelia sarà allegata alla querela»

Intanto i legali dell’erede del fondatore di Luxottica fanno sapere che la dichiarazione giurata con cui Kornelia Strzelichowska, la ex di Leonardo Maria Del Vecchio, smentisce la ricostruzione che le è stata attribuita da Sara Soldati, sarà allegata al supplemento di querela a carico della stessa Soldati e del suo legale. L’atto, che verrà tradotto dall’inglese in italiano, è stato sottoscritto da Kornelia Strzelichowska oggi a New York, e potrebbe essere prodotto il 10 agosto, nell’udienza davanti al tribunale civile. In quella sede, riferisce Ansa, si discuterà il ricorso relativo alla ridefinizione, chiesto dalla madre attraverso i suoi legali, dell’accordo in base al quale la bimba risiede dal padre e la madre ha il diritto di visita.