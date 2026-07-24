Leonardo Maria Del Vecchio indagato per sottrazione di minore. La ex Sara Soldati: «Mi ha lasciato vedere mia figlia solo pochi minuti»

La coppia ha una figlia di un anno. L'imprenditore respinge le accuse: «Rispettati gli accordi presi in precedenza». Ma la modella ha sporto denuncia, per ben due volte

La ex compagna di Leonardo Maria Del Vecchio, Sara Soldati ha denunciato l’imprenditore ai carabinieri di Porto Cervo. La modella, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, lo accusa di violenza privata, sostenendo che le sarebbe stato consentito di trascorrere con la figlia di un anno soltanto pochi minuti. Del Vecchio respinge le accuse e sostiene, tramite i propri legali, che la donna avrebbe rifiutato la possibilità di allontanarsi con la bambina «in sicurezza», come concordato.

L’episodio si sarebbe verificato a bordo del No Rush, lo yacht di 72 metri di proprietà di Leonardo Del Vecchio, ancorato nella baia di Cala di Volpe, a sud di Porto Cervo, nel nord-est della Sardegna. Secondo gli avvocati Annamaria Bernardini De Pace e Luca Procaccini, legali della Soldati, la modella avrebbe raggiunto la Sardegna nella giornata di ieri dopo non aver più visto la figlia dal 9 luglio, data del compleanno della bambina, festeggiato insieme a Montecarlo. «La mattina del 10 luglio la barca è salpata verso la Toscana e successivamente l’isola d’Elba, per poi raggiungere la Sardegna, senza che alla signora Soldati fosse consentito contattare la figlia a bordo o ricevere sue fotografie», afferma l’avvocata Bernardini De Pace. Sulla base di questi elementi la modella ha denunciato l’imprenditore anche alla procura di Milano, dove l’uomo risulterebbe iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di sottrazione di minore.

La legale di Leonardo Maria Del Vecchio: «Accordi presi in precedenza, le è stata offerta anche la possibilità di andare altrove con la bimba, in sicurezza»

Di diversa versione la difesa dell’imprenditore. «La signora Soldati è stata invitata a trascorrere del tempo con la bambina nel rispetto degli accordi presi in precedenza. Le è stata inoltre offerta la possibilità di andare altrove con la piccola in condizioni di sicurezza, ma ha rifiutato. Ognuno è responsabile delle denunce che presenta», dichiara l’avvocata Daniela Missaglia, legale di Del Vecchio.