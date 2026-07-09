Mario Orfeo lascia Repubblica e segue Del Vecchio: sarà direttore editoriale dei giornali del gruppo QN

La decisione, secondo Il Foglio, sarebbe legata ad alcune incomprensioni con il nuovo editore

Mario Orfeo lascia Repubblica e passa alla direzione di QN Media, il gruppo che detiene i quotidiani Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e QN. Ad annunciarlo è una nota dello stesso gruppo editoriale, di cui ha assunto il controllo nei mesi scorsi Leonardo Maria Del Vecchio. Nel nuovo ruolo, annuncia QN Media, Orfeo «affiancherà l’editore e l’amministratore delegato nel percorso di crescita del gruppo, con una funzione di indirizzo e di coordinamento della strategia editoriale e dei nuovi progetti di sviluppo».

Il progetto del nuovo QN

Il progetto di Leonardo Maria Del Vecchio punta a ridisegnare il posizionamento dell’intero gruppo editoriale. A partire dal nuovo QN, in arrivo il prossimo autunno, che l’editore punta a trasformare «in una testata di opinione di fascia alta, autorevole, capace di parlare anche a un pubblico giovane, con un linguaggio contemporaneo». Nella nuova organizzazione, Orfeo assumerà il ruolo di direttore editoriale, mentre Agnese Pini è confermata direttrice responsabile delle testate del gruppo.

Orfeo dice addio a Repubblica

Mario Orfeo, 60 anni, lascia quindi la direzione di Repubblica, incarico che ricopriva dal 2024, dopo l’addio di Maurizio Molinari. Ad oggi, Orfeo è l’unico giornalista nella storia della Rai ad aver diretto i tre principali telegiornali della tv di stato (Tg1, Tg2, Tg3), di cui è stato amministratore aelegato nella stagione 2017-2018. Prima dell’esperienza nella tv pubblica, ha diretto Il Mattino e Il Messaggero. L’addio a Repubblica, secondo quanto scrive Il Foglio, sarebbe arrivato a causa di alcune incomprensioni con il nuovo editore.

Foto copertina: Mario Orfeo insieme a Sergio Mattarella per una mostra fotografica per i 50 anni di “Repubblica”