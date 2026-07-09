Ultime notizie Crisi Usa - IranMario AdinolfiMondiali 2026Sigfrido Ranucci
ATTUALITÀDimissioniInformazioneLeonardo Del Vecchio

Mario Orfeo lascia Repubblica e segue Del Vecchio: sarà direttore editoriale dei giornali del gruppo QN

09 Luglio 2026 - 15:38 Bruno Gaetani
mario-orfeo
mario-orfeo
La decisione, secondo Il Foglio, sarebbe legata ad alcune incomprensioni con il nuovo editore
Google Preferred Site

Mario Orfeo lascia Repubblica e passa alla direzione di QN Media, il gruppo che detiene i quotidiani Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e QN. Ad annunciarlo è una nota dello stesso gruppo editoriale, di cui ha assunto il controllo nei mesi scorsi Leonardo Maria Del Vecchio. Nel nuovo ruolo, annuncia QN Media, Orfeo «affiancherà l’editore e l’amministratore delegato nel percorso di crescita del gruppo, con una funzione di indirizzo e di coordinamento della strategia editoriale e dei nuovi progetti di sviluppo».

Il progetto del nuovo QN

Il progetto di Leonardo Maria Del Vecchio punta a ridisegnare il posizionamento dell’intero gruppo editoriale. A partire dal nuovo QN, in arrivo il prossimo autunno, che l’editore punta a trasformare «in una testata di opinione di fascia alta, autorevole, capace di parlare anche a un pubblico giovane, con un linguaggio contemporaneo». Nella nuova organizzazione, Orfeo assumerà il ruolo di direttore editoriale, mentre Agnese Pini è confermata direttrice responsabile delle testate del gruppo.

Orfeo dice addio a Repubblica

Mario Orfeo, 60 anni, lascia quindi la direzione di Repubblica, incarico che ricopriva dal 2024, dopo l’addio di Maurizio Molinari. Ad oggi, Orfeo è l’unico giornalista nella storia della Rai ad aver diretto i tre principali telegiornali della tv di stato (Tg1, Tg2, Tg3), di cui è stato amministratore aelegato nella stagione 2017-2018. Prima dell’esperienza nella tv pubblica, ha diretto Il Mattino e Il Messaggero. L’addio a Repubblica, secondo quanto scrive Il Foglio, sarebbe arrivato a causa di alcune incomprensioni con il nuovo editore.

Foto copertina: Mario Orfeo insieme a Sergio Mattarella per una mostra fotografica per i 50 anni di “Repubblica”

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Il Covid non è stato un infortunio: così la Cassazione boccia il ricorso di una donna che chiedeva 100mila euro all’assicurazione

2.

Trova un portafoglio a terra, spende 55 euro con la carta, poi lo consegna ai carabinieri. Ma il proprietario scopre le spese e lo denuncia

3.

In arrivo la terza grande ondata di calore: attesi 40 gradi e notti «super tropicali». Le regioni più colpite e quanto durerà

4.

Attentato a Ranucci, i messaggi di Lavitola durante la perquisizione: «I pm dicono che ti avrei aiutato»

5.

Milano, incendio nel deposito Bartolini: la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Il Comune: «Tenete le finestre chiuse» – I video

leggi anche
Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola
ATTUALITÀ

Valter Lavitola e i sondaggi per «Ranucci premier», l’ultima ombra dietro alla bomba e lo stop dopo gli arresti

Di Giovanni Ruggiero
attentato ranucci messaggi lavitola perquisizione
ATTUALITÀ

Attentato a Ranucci, i messaggi di Lavitola durante la perquisizione: «I pm dicono che ti avrei aiutato»

Di Bruno Gaetani
Mario Adinolfi in Parlamento
POLITICA

Chi è Mario Adinolfi, dalle primarie del Pd al poker da professionista. La guerra con Mediaset dall’Isola dei famosi a Corona – Il video

Di Giovanni Ruggiero
ESTERI

Londra, il principe Harry perde la causa contro il Daily Mail: «Nessuna prova di intercettazioni illegali»

Di Olga Colombano