Francia in fiamme per le proteste studentesche, blocchi a Parigi, rogo in un liceo a Nantes. A Marsiglia preside cosparso di benzina – La diretta
Nuova giornata di alta tensione in Francia per la mobilitazione studentesca, che dopo aver coinvolto ieri oltre 350 istituti scolastici si sta estendendo oggi al mondo universitario. Scontri con le forze dell’ordine si registrano a Pantin, alle porte di Parigi, mentre al campus di Saint-Denis dell’Université Paris VIII le lezioni sono bloccate da questa mattina. A Nantes la situazione è degenerata nei pressi del liceo Nelson Mandela, interessato da un incendio a margine delle proteste dei giovani che chiedono maggiori risorse per l’Istruzione.
Usati gas lacrimogeni per disperdere la folla
I disordini hanno causato l’interruzione dei trasporti pubblici e l’intervento delle forze dell’ordine che, secondo testimoni citati da Le Figaro, avrebbero impiegato gas lacrimogeni per disperdere la folla. Il bilancio complessivo dall’inizio delle proteste conta 119 feriti tra studenti e personale scolastico, oltre a 83 agenti rimasti lesi. L’Ispettorato generale della polizia (IGPN) ha aperto tre indagini sugli episodi di Sevran, Saint-Ouen-L’Aumône e Tours: in quest’ultima località un giovane si trova ricoverato in ospedale per gravi lesioni alla testa, ferite definite dal procuratore “compatibili” con l’impatto di un proiettile di LBD (il lanciatore di proiettili di difesa in dotazione agli agenti).
Il premier convoca un vertice di crisi a Parigi
Il premier francese, Sébastien Lecornu, presiederà un vertice interminsiteriale di crisi alle ore 13 al ministero dell’Interno a Parigi: è quanto annuncia il gabinetto del primo ministro. Gli studenti in rivolta da diversi giorni ai quattro angoli del Paese reclamano la sostituzione dei professori assenti e più mezzi per l’istruzione pubblica. La protesta si sta estendendo da oggi anche ai campus universitari.
Preside, vice e segretaria di un liceo a Marsiglia aggrediti con la benzina
Situazione molto tesa a Marsiglia nel quadro delle proteste studentesche ai quattro angoli della Francia. In una nota trasmessa alla stampa, la Région Paca (Provence Alpes Cote d’Azur) denuncia violenti incidenti davanti al Lycée Victor Hugo di Marsiglia. Secondo l’autorità regionale, «il preside, il vice-preside, la segretaria generale e un altro responsabile dell’equipe scolastica sono stati aggrediti all’interno dell’istituto e cosparsi di benzina». Sempre a Marsiglia, scrive Le Figaro, un camion dei pompieri è stato accerchiato e poi incendiato dagli studenti in rivolta davanti al Lycée Saint-Exupéry.