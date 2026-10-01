Ultime notizie CarovitaDelitto di GarlascoNazionale italianaScuolaUcrainaVladimir Putin
Live
ESTERIFranciaIncendiScontriScuolaUniversitàVideo

Francia in fiamme per le proteste studentesche, blocchi a Parigi, rogo in un liceo a Nantes. A Marsiglia preside cosparso di benzina – La diretta

01 Ottobre 2026 - 11:57 Stefania Carboni
Ieri oltre 350 istituti scolastici hanno scioperato e la protesta si sta allargando
Google Preferred Site

Nuova giornata di alta tensione in Francia per la mobilitazione studentesca, che dopo aver coinvolto ieri oltre 350 istituti scolastici si sta estendendo oggi al mondo universitario. Scontri con le forze dell’ordine si registrano a Pantin, alle porte di Parigi, mentre al campus di Saint-Denis dell’Université Paris VIII le lezioni sono bloccate da questa mattina. A Nantes la situazione è degenerata nei pressi del liceo Nelson Mandela, interessato da un incendio a margine delle proteste dei giovani che chiedono maggiori risorse per l’Istruzione.

Usati gas lacrimogeni per disperdere la folla

I disordini hanno causato l’interruzione dei trasporti pubblici e l’intervento delle forze dell’ordine che, secondo testimoni citati da Le Figaro, avrebbero impiegato gas lacrimogeni per disperdere la folla. Il bilancio complessivo dall’inizio delle proteste conta 119 feriti tra studenti e personale scolastico, oltre a 83 agenti rimasti lesi. L’Ispettorato generale della polizia (IGPN) ha aperto tre indagini sugli episodi di Sevran, Saint-Ouen-L’Aumône e Tours: in quest’ultima località un giovane si trova ricoverato in ospedale per gravi lesioni alla testa, ferite definite dal procuratore “compatibili” con l’impatto di un proiettile di LBD (il lanciatore di proiettili di difesa in dotazione agli agenti).

01 Ottobre 2026 - 12:20

Il premier convoca un vertice di crisi a Parigi

Il premier francese, Sébastien Lecornu, presiederà un vertice interminsiteriale di crisi alle ore 13 al ministero dell’Interno a Parigi: è quanto annuncia il gabinetto del primo ministro. Gli studenti in rivolta da diversi giorni ai quattro angoli del Paese reclamano la sostituzione dei professori assenti e più mezzi per l’istruzione pubblica. La protesta si sta estendendo da oggi anche ai campus universitari.

01 Ottobre 2026 - 11:50

Preside, vice e segretaria di un liceo a Marsiglia aggrediti con la benzina

Situazione molto tesa a Marsiglia nel quadro delle proteste studentesche ai quattro angoli della Francia. In una nota trasmessa alla stampa, la Région Paca (Provence Alpes Cote d’Azur) denuncia violenti incidenti davanti al Lycée Victor Hugo di Marsiglia. Secondo l’autorità regionale, «il preside, il vice-preside, la segretaria generale e un altro responsabile dell’equipe scolastica sono stati aggrediti all’interno dell’istituto e cosparsi di benzina». Sempre a Marsiglia, scrive Le Figaro, un camion dei pompieri è stato accerchiato e poi incendiato dagli studenti in rivolta davanti al Lycée Saint-Exupéry.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Allarme sul Dubai-Tel Aviv, Netanyahu e la pista del terrorismo: «Accoltellato il comandante: il copilota voleva far precipitare l’aereo». L’ombra dell’attacco come «l’11 settembre»

2.

Le urla sul Dubai-Tel Aviv, le immagini dal posto del passeggero durante la rissa tra i piloti: com’è ridotto l’aereo sceso in picchiata – Il video

3.

Bloccata all’ultimo l’esecuzione di Christa Pike, condannata a morte a 18 anni

4.

Chi è Fatima Ezzahra El Mansouri, la prima donna premier nella storia del Marocco

5.

Chi è Rebeca Grynspan, la prima donna che potrebbe guidare l’Onu

leggi anche
montagna russa roller coaster california danni cerebrali
ESTERI

California, la montagna russa X2 «provoca danni cerebrali»

Di Alba Romano
lucia annunziata pd
ESTERI

Lucia Annunziata lascia il Pd in Europa?

Di Ettore Ambrosi
christa pike pena di morte iniezione letale
ESTERI

I giudici danno l’ok all’esecuzione di Christa Pike ma lei sopravvive a due iniezioni letali

Di Alba Romano