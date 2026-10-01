Francia in fiamme per le proteste studentesche, blocchi a Parigi, rogo in un liceo a Nantes. A Marsiglia preside cosparso di benzina – La diretta

Ieri oltre 350 istituti scolastici hanno scioperato e la protesta si sta allargando

Nuova giornata di alta tensione in Francia per la mobilitazione studentesca, che dopo aver coinvolto ieri oltre 350 istituti scolastici si sta estendendo oggi al mondo universitario. Scontri con le forze dell’ordine si registrano a Pantin, alle porte di Parigi, mentre al campus di Saint-Denis dell’Université Paris VIII le lezioni sono bloccate da questa mattina. A Nantes la situazione è degenerata nei pressi del liceo Nelson Mandela, interessato da un incendio a margine delle proteste dei giovani che chiedono maggiori risorse per l’Istruzione.

Usati gas lacrimogeni per disperdere la folla

I disordini hanno causato l’interruzione dei trasporti pubblici e l’intervento delle forze dell’ordine che, secondo testimoni citati da Le Figaro, avrebbero impiegato gas lacrimogeni per disperdere la folla. Il bilancio complessivo dall’inizio delle proteste conta 119 feriti tra studenti e personale scolastico, oltre a 83 agenti rimasti lesi. L’Ispettorato generale della polizia (IGPN) ha aperto tre indagini sugli episodi di Sevran, Saint-Ouen-L’Aumône e Tours: in quest’ultima località un giovane si trova ricoverato in ospedale per gravi lesioni alla testa, ferite definite dal procuratore “compatibili” con l’impatto di un proiettile di LBD (il lanciatore di proiettili di difesa in dotazione agli agenti).