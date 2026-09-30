Le urla sul Dubai-Tel Aviv, le immagini dal posto del passeggero durante la rissa tra i piloti: com’è ridotto l’aereo sceso in picchiata – Il video

Sono scene di panico e paura quelle mostrate dai video sui social girati a bordo del volo Dubai-Tel Aviv della FlyDubai, dove è scattata l’emergenza dopo una colluttazione in cabina di pilotaggio tra il pilota e il copilota. A raccontare la scena a Channel 12 è stato uno dei passeggeri: «Ci sono stati momenti in cui eravamo certi che fosse la fine». Il testimone ha poi ricostruito i momenti che hanno preceduto l’allarme: «Abbiamo sentito urla e grida, poi abbiamo visto che la cabina di pilotaggio veniva aperta e c’era del sangue».

I dati di Flightradar24, l’app che traccia i voli in tempo reale, mostrano che l’aereo ha perso quota in poco tempo, passando da circa 34.000 piedi a circa 14.000 piedi. Sul perché della discesa, per ora, ci sono solo indiscrezioni non confermate dei media israeliani, che si basano sui racconti dei passeggeri a bordo: uno dei due piloti avrebbe tentato di far schiantare il velivolo, ma sarebbe stato fermato dal collega con l’aiuto di alcuni passeggeri.

Foto dell’aereo di FlyDubai sul quale in copilota ha accoltellato il comandante, mostrano il velivolo atterrato all’aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita, con danni al timone di coda. Durante l’incidente, il Boeing 737 Max ha effettuato una brusca picchiata, precipitando da 34.000 a circa 14.000 piedi in meno di un minuto. Arik Zer, ex responsabile della sicurezza aerea dello Shin Bet, ha dichiarato a Channel 12 che la rapida picchiata dell’aereo ha probabilmente causato il danno.