L’avvertimento di Putin alla Nato: «Difenderemo Kaliningrad con l’intero arsenale», alta tensione Russia-Europa: l’accusa dell’Estonia sul sabotaggio

L'Alleanza conferma di aver ricevuto la missiva e di aver anche risposto, denunciando le «minacce» di usare la forza da parte della Russia e ricordando la sua natura difensiva

Nella notte nuovi raid russi su Kiev: un istituto scolastico è andato in fiamme dopo essere stato colpito e diversi quartieri della capitale hanno subito danni. Nel distretto di Solomianskyi frammenti di un missile sono caduti nel cortile di un’abitazione e su un edificio amministrativo.

Torna alta la tensione tra Russia ed Europa, dopo l’accusa dell’Estonia contro il Cremlino di aver deliberatamente sabotato con un attacco un’azienda lo scorso agosto. Accuse respinte da Mosca, che in una lettera alla Nato mette in guardia i membri dell’Alleanza atlantica su possibili minacce all’enclave russa di Kaliningrad. Territorio che la Russia assicura di voler difendere «con l’intero arsenale».