Fairford: i 5 arresti, l’indagine per terrorismo e la traccia che porta all’Iran

I tre veicoli sospetti, la segnalazione degli abitanti, l'accusa sugli esplosivi

Dopo i cinque arresti a Fairford inizia l’indagine. La telefonata di sabato 26 settembre alle 23,45 che segnalava «tre veicoli sospetti i quali sembravano dirigersi verso la base aerea» dove è di stanza uno squadrone americano di supporto al combattimento è la base di partenza per l’inchiesta. I cinque sono stati inizialmente fermati con il sospetto di reati legati agli esplosivi, per poi essere arrestati con l’accusa di «preparazione di un atto terroristico», ha precisato la polizia. Gli uomini avevano cappucci e passamontagna.

Fairford

Gli abitanti di Whelford, località adiacente alla base, sono stati trasferiti in un vicino centro ricreativo, ha reso noto la polizia. Fairford ospita la base britannica del 501st Combat Support Wing, un’unità amministrativa dell’US Air Force. L’episodio si inserisce in un clima di crescente preoccupazione per le attività di Stati esteri sul suolo britannico. A luglio, la ministra dell’Interno Shabana Mahmood ha accusato Iran e Russia di avvalersi di intermediari per compiere attività criminali nel Regno Unito. Secondo dati pubblicati di recente dal quotidiano The Independent, negli ultimi 12 mesi siti militari britannici sono stati oggetto di oltre 300 incursioni di droni. Il ministero della Difesa non ha fornito informazioni sulla provenienza di tali droni, ma gli incidenti avvengono mentre i paesi europei denunciano un aumento degli attacchi ibridi russi sui propri territori.

Epic Fury

Fairford è stata impiegata nella storia per grandi operazioni, compreso il D-Day, con l’assalto alle coste della Normandia. Il coinvolgimento della base in Epic Fury ha provocato nei giorni più acuti della guerra le minacce da parte dei pasdaran. Gli iraniani hanno più volte ribadito che qualsiasi installazione utilizzata dagli Usa nell’offensiva, non importa dove, è considerata un bersaglio legittimo. E i Guardiani si sono affidati a missili e droni, riuscendo a raggiungere i target. L’antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l’Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della Raf di Fairford, nella contea inglese del Gloucestershire, usata anche dagli Usa nella guerra alla Repubblica Islamica, con l’accusa d’aver pianficato un presunto attacco esplosivo.